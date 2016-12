Újra eltelt egy év…

Szent II. János Pál pápa 2004. január első napján tartott szentmiséjén mondta: „Az elmélkedésnek és az imádságnak a légkörében adjunk hálát Istennek ezért az új esztendőért…” Adjunk hálát Istennek, hogy a mai nappal új reményt, új lehetőséget kaptunk életünkhöz! Újrakezdés előtt azonban a múltat mindig le kell zárni. Így az új évet sem indíthatjuk másként, minthogy lezárjuk a mögöttünk hagyott esztendőt. Számot vetünk személyes életünk, családunk, közösségünk elmúlt 12 hónapjával.

Én is megtettem a magam számvetését, és sorba vettem, hogy milyen is volt a 2016-os év. És hogy milyen is volt nekem? Szomorú, mert olyan óriások hagyták itt a földi létet, mint Psota Irén, Csoóri Sándor és Kocsis Zoltán, hogy csak néhányat említsek a magyar kultúra világhíres tagjai közül. Ijesztő, mert a franciaországi, belgiumi és németországi terrortámadások bebizonyították, hogy az erőszak itt van Európában. Nekünk, európai keresztényeknek, akik a görög kultúrán és filozófián, a római magánjogon és a zsidó-keresztény etikán nevelkedtünk, rá kellett jönnünk, hogy új, soha nem látott kihívásokkal kell szembesülnünk kontinensünkön. Büszke, mert mindannyian együtt tudtunk örülni sportolóink olimpiai sikereinek, labdarúgó-válogatottunk nemzetközi szereplésének.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kormánymegbízottjaként és e közösség tagjaként azonban nemcsak saját életem könyvében összesítettem a 2016-os évhez tartozó sorokat, hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által elvégzett feladatok tekintetében is. Hiszen minden közösség tagjának, különösképpen a közszolga sikerének fokmérője, hogy mennyire használ a közjónak, mennyire viszi előre az együttgondolkodást. A 2016-os év is sok kihívással, megoldandó feladattal várt bennünket, amelynek büszkén állíthatom, hogy becsülettel megfeleltünk. Engedjék meg, hogy ezekből néhányat kiemeljek. A 2016-os év a bürokráciacsökkentéssel és az állami rezsicsökkentéssel kezdődött. Az egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatás kialakítása céljából, a gyakorlati tapasztalatok alapján egyszerűsödtek a közigazgatási ügyek, valamint az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítése céljából 2016. január 1-jétől több mint húsz eljárás illetéke, illetve igazgatási szolgáltatási díja szűnt meg. Ez többek között az első félévben 1,5 millió díjmentes okmányt, 500 ezer egyéb díjmentes eljárást és díjmentes felsőoktatási felvételi eljárást jelentett az állampolgároknak. 2017-ben az Államreform 2 keretében – az eddig megvalósított eredményeket is figyelembe véve – tovább folytatódik az állampolgárok és vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése. Az év elején átadtuk Záhonyban a megye 21. kormányablakát, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mind a 13 járásában egységes arculatú integrált kormányzati ügyfélszolgálat várja az ügyfeleket. Az év végére már több mint 1450 ügykörben kereshetik fel az ügyfelek a kormányablakokat, és ez a szám 2017. január 1-jétől 1540-re bővül.

És a jövő év is tartogat új kormányablakot a megye lakóinak: a nyíregyházi vasútállomáson, Kemecsén és Nyírlugoson nyílik új ügyfélszolgálat. 2016. július 1. napjával hatályba lépett az állami tisztviselői életpályamodell, melynek bevezetését a területi közigazgatás rendszerének szervezeti és működési sajátosságai, a kormányhivatalokban és járási hivatalokban dolgozó állami tisztviselők által ellátott feladatok, a hatáskörök kibővülése, és ezáltal a munkaterhek növekedése indokolták. Az előttünk álló évben 2065 állami tisztviselő szolgálja majd a közjót megyénkben, nem beszélve az egyes társadalmi felzárkóztató programok résztvevőiről. Az elmúlt esztendőben kormánymegbízottként elsődleges feladatomnak tekintettem, hogy az általam irányított kormányhivatal magas szintű, versenyképes, szolgáltató típusú közigazgatást biztosítson a megye valamennyi polgára számára. Bátran állíthatom, hogy ez a 2017-es esztendőben sem lesz másként!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal valamennyi munkatársa nevében boldog, reményteli új esztendőt kívánok Önöknek. Kívánok valamennyi honfitársunknak határon innen és túl erőt és egészséget a kitűzött feladatok megvalósításához, türelmet és bölcsességet fogadalmaik megtartásához. Ady Endre örökbecsű szavaival kívánok a 2017-es évre békés, boldog új esztendőt: Adja meg az Isten, Mit adni nem szokott, Száz bús vasárnap helyett Sok, víg hétköznapot, Adja meg az Isten. Adja meg az Isten, Sirásaink végét, Lelkünknek teljességes, S vágyott békességét, Adja meg az Isten.

– Kozma Péter, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kormánymegbízottja –

