Újra felragyogott Tiszalök Csillaga

Az intézetben működő Tiszalök Csillaga Kulturális és Segélyező Egyesület célkitűzései között is elsősorban az állomány számára nyújtott szolgáltatások bővítései állnak. Sok családnak okoz nyaranta fejfájást, hogy milyen módon osszák be a szabadságot, hol legyen a gyermek, ha szünet van az oviban és az iskolában. Nem lehet egész nyáron a nagyszülőnél, nincs egyéb családi segítség, túl költségesek vagy nem elérhetőek a táborok, a szülők pedig nem tölthetik az egész nyarat szabadsággal, hiszen munkavállalóként is vannak kötelezettségeik. Emiatt a munkáltató szempontjából is szükségessé vált valamilyen alternatív megoldást találni.

“Az együtt gondolkodás eredménye volt idén a gyerektábor megszervezése. Az volt a feladat, hogy olyan segítséget nyújtsunk a munkavállaló szülők számára, amely mind anyagilag, mind biztonsági szempontból tehermentesíti őket egy rövid időre”- vázolta Dr. Molnár-Dankó Emese, az egyesület elnöke. A két héten át tartó gyerektáborban a számtalan lehetőség között sport és kulturális programok, kézműveskedés és játék állt a gyerekek rendelkezésére. A szülőkkel közösen érkeztek a gyerek az intézetbe, ezzel megismerhették azt, hogy apa és anya hol dolgozik. A szülők emellett biztonságban tudhatták őket, nem aggódtak azon, hogy hol vannak és mi történik velük. Nagy támogatást nyújtott a megvalósításban az egyesület számára felajánlott adó 1%. A program hagyományteremtő jellegű, mert a visszajelzések azt igazolják, hogy a résztvevők elégedett voltak és jövőre is szívesen eljönnének.

