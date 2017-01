Ukrajna nagy lehetőség

Közel két éve foglalta el állomáshelyét Ukrajna nyíregyházi konzulátusának első embere, aki nem egyszer vázolta elképzeléseit Ukrajna és Magyarország lehetséges közös céljairól.

A Gödöllőn agrármérnökként diplomázott, magyarul kiválóan beszélő ukrán diplomata, Arkady Gupalo a megyei ipartestületek és kisvállalkozások szövetségében beszélt először terveiről:

– A teljes magyarországi konzulátusi körzetemben – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Békés megyében – kiemelt figyelmet kívánok fordítani erre. Közös környezetvédelmi programokat indítanánk, de az árvízvédelem területén is van mit javítani, például az információs rendszerek kiépítésében, valamint a határ menti infrastruktúra fejlesztésében. Az idegenforgalomban, a biotermelésben és az energiahatékonyságban is látok potenciált.

Arkady Gupalo az óév vége felé így nyilatkozott a kétoldalú gazdasági kapcsolatok alakulásáról:

– Támogatok minden találkozót, összejövetelt, amely személyes kapcsolatépítésre nyújt lehetőséget a két ország vállalkozóinak. Ebben az aktivitást mutató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei IPOSZ-on, és a VOSZ-on kívül más vállalkozói szervezetnek, így az itteni kereskedelmi és iparkamarának is lennének feladatai. Ami a két ország közötti áruforgalom szerkezetét illeti, abban a nagyvállalatok, multinacionális cégek kárpátaljai bérmunka jellegű ügyletek hasítanak ki közel kétharmadot. Ezt követi a gyógyszerek, a vegyipari- és kohászati termékek forgalma. A kis- és középvállalkozások részesedése az összforgalomból csupán 5–10 százalékot tesz ki. Ezt hivatottak feltornázni az üzletember találkozók.

– A kkv-k számára konkrét lehetőséget látok például a multiknak nyújtható szolgáltatások területén, de nagyon jó együttműködés kínálkozna az élelmiszeriparban is. Amióta működik az EU és Ukrajna között a szabad kereskedelmi megállapodás, könnyebb lebonyolítani az importot, akár félkész termékekről, akár készárukról van szó. Ki kellene használni mindazt az előnyt, ami adódik a szerződésből. Nagyon aktuális a környezetvédelmi ipar és -szolgáltatás területe is, amelyen belül lehetőség van európai uniós támogatásokat elnyerni a vállalkozásoknak. Rég létre kellett volna hozni vállalkozásokat a Felső-Tisza-vidékén a folyó mellett élők műanyag hulladékának összegyűjtésére – mondta Arkady Gupalo.

Képzés és továbbképzés

Az ukrán–magyar gazdasági kapcsolatok távlatairól a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár is nyilatkozott:

– Nagy távlatok vannak az Ukrajnával fenntartott gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, melyek kihasználása is vezérelte a megyei önkormányzatot, amikor létrehozta Kárpátalja megye tanácsával közösen a Tisza Európai Területi Társulást. Ez a társulás alkalmas arra, hogy közvetlen brüsszeli pályázatok bevonásával, illetve az Európai Szomszédsági Eszköz (ENI) segítségével a gazdasági kapcsolatainkat is építsük. E forrás révén a következő években 80 millió euró áll rendelkezésre.

– Novemberben jártunk Ungváron, ahol áttekintettük a fejlesztési lehetőségeket, a hulladék kezelése és feldolgozása tekintetében egy stratégiai projektről is megállapodtunk. Nagy lehetőség a számunkra az Ukrajnában lévő munkaerő is. A társulás célja ezért az is, hogy ugyancsak az ENI programok eszközeivel segítsük az ott élő emberek képzését, továbbképzését, s így lehetővé tegyük az ukrajnai munkaerő magyarországi alkalmazását. Ez fontos célunk, hiszen a hazai gazdaság fejlődéséhez erőteljesen hozzájárulhat ez a munkaerő tartalék – vélekedett a megyei közgyűlés elnöke.

Olcsó az ukrán munkaerő

A határ menti gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségekről az IPOSZ megyei szervezetének elnöke, Géresi József is véleményt nyilvánított egy Beregszászon rendezett üzleti-vállalkozási fórumon.

– Az elmúlt két évtized során a térségben működő vállalkozók közül többen megtalálták a módját a határon átnyúló gazdasági együttműködésnek. Mivel nincsenek nyelvi akadályok, ez megkönnyíti a megfelelő partnerek megtalálását.

Kárpátalján viszonylag olcsó a munkaerő, s ez kedvező feltételeket teremt a külhoni befektetők számára. Főleg a bérmunkában végzett termékgyártás, a gyümölcs- és zöldségfeldolgozás, ipari növények termesztése, fuvarozás és személyszállítás terén, továbbá a vadon termő gyümölcsök feldolgozásában, biotermékek előállításában, a turizmus különböző ágazataiban látom az együttműködésben rejlő perspektívát.

