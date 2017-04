Ukrán tanszék nyílt a Nyíregyházi Egyetemen

Az ukrán nyelv és irodalom oktatása korábban évtizedeken át az intézmény egyik legjelentősebb képzési formája volt, a nemzetközi hírű és szintű tanszék létrehozása prof. dr. Udvari István nevéhez kötődik. Az újraindítás bejelentését az egyetemen nagyon szép gesztussal kötötték össze: felavatták a nyelvész professzor emléktábláját az Elődök falán.

– Udvari István szenvedélyes oktató és szenvedélyes kutató volt, aki megelőzte a korát – hangzott el az ünnepségen, amelyen jelen volt a 2005-ben elhunyt nyelvész özvegye és lánya is. – A rendszerváltás után két évvel elkezdte építeni a hidat a két szomszédos nemzet között, ennek eszköze pedig a nyelv volt – mondta Szofilkánics Judit, a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke, hozzátéve: a professzor már akkor tudta, hogy Európa közepén csak akkor lehet megmaradni, ha ismerjük, tiszteljük és elfogadjuk a szomszédos népek hagyományait és kultúráját. – Sokat gondolkodtam azon, miért nem állítanak szobrot kiváló pedagógusoknak, de rájöttem: az ő emlékműveik a diákok, akik továbbviszik a kapott tudást – mondta.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere a tanszék újraindításának időszerűségéről szólva azt mondta: a napokban két ukrán város küldöttsége is a megyeszékhelyen tárgyalt, a kapcsolattartáshoz pedig elengedhetetlen a szakemberek képzése. A régi-új tanszék múltjáról Ferencziné dr. Ács Ildikó oktatási rektorhelyettes beszélt.

Elmondta: a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 1992-ben vállalta fel azt a stratégiai döntést, hogy létrehozzák az ukranisztika-szlavisztika tanszéket, amely nemzetközi szinten is magasan jegyzett szakmai műhellyé tette az intézményt. A hallgató létszám csökkenése miatt a képzés 2013-ban megszűnt, ám a Magyarország és Ukrajna közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése és a növekvő igények szükségessé teszik az újraindítást. Az előkészítő munka javában tart, a Nyíregyházi Egyetem rövid időn belül készen áll a szak akkreditációjára. – A tanszék megalakításának szilárd bázisát Udvari István szellemi hagyatéka jelenti, a felépítményt pedig a két ország közötti kapcsolatok alkotják – mondta dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos. – Ha elvárjuk, hogy Ukrajnában magyar nyelven tanulhassanak a diákok, az egyensúly megtartása azt kívánja, hogy a határ ezen oldalán is lehetőség nyíljon az ukrán nyelv és kultúra elsajátítására – tette hozzá. Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke úgy fogalmazott: a jövőnk számára fontos, hogy olyan fiatalokat képezzünk, akik mind a két nyelvet ismerik, a két ország kapcsolatainak erősödése pedig nem képzelhető el azon szakemberek nélkül, akik jártasak az ukrán kultúrában.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA