Ukrán válság – Felerősödtek a harcok a Donyec-medencében, lakott területeket is ért találat, katonai veszteségek

A parancsnoksági összefoglaló szerint hétfőre virradóra egy nap alatt 47-szer nyitottak tüzet az ukrán katonák állásaira a szakadár erők, Grad rakéta-sorozatvetőket, és más a minszki egyezményekben tiltott nehéztüzérségi fegyvereket is bevetve. A támadások száma nagyjából megkétszereződött a hét végén a korábbi napokhoz képest. A harcok a frontvonal teljes hosszára kiterjedtek, a harcokban öt katona sebesült meg. A megelőző két napban négy katona szenvedett sérüléseket a szakadárok támadásaiban.

A kijevi jelentés szerint a múlt hét végén a frontvonal ukrán ellenőrzésű oldalán két településen is csapódtak be lövedékek. Donyeck melletti Zajceve települést, míg a frontvonal déli, mariupoli szakaszán Marjinka falut vették tűz alá a szakadárok. Zajcevében szombaton több lakóház porig égett, polgári áldozatokról viszont nem érkezett jelentés.

A település peremvidékén lévő ipari övezetet vasárnap többször is tűz alá vette a szakadárok tüzérsége. Az ukrán fegyveres erők a parancsnoksági közlemény szerint javaslatot tettek az ellenséges oldalnak a tűzszünet megerősítésére, amibe a szakadárok előbb belementek, de néhány órával később ismét tüzet nyitottak.

A DAN donyecki szakadár hírügynökség hétfői jelentése szerint a megye területén az ukrán fegyveres erők az elmúlt napban 43-szor sértették meg a tűzszünetet.

Az ukrán külügyminisztérium közben arról számolt be, hogy adatai alapján a Donyec-medencében zajló fegyveres konfliktusnak több mint 400 civil esett áldozatul az idei év első felében, 60 százalékkal több 2016 hasonló időszakához képest.

A tárca közleményében kitért arra, hogy az elmúlt csaknem három évben – amióta Kijev szerint Oroszország nyíltan beavatkozott a konfliktusba – az ENSZ adatai szerint összesen legalább 2,5 ezer civil vesztette életét. A világszervezett 7-9 ezer közzé teszi a sérült civilek számát. Moszkva váltig tagadja, hogy köze lenne a Donyec-medencei konfliktushoz.

Az ENSZ márciusi jelentésében azt írta, hogy a válság 2014 tavaszán történt kirobbanása óta összesen 9940 katona és civil halt meg, és 23 455-en sebesültek meg.

Kijev rámutatott arra, hogy csaknem 800 ezren élnek még most is közvetlenül a frontvonal mentén. A tüzérségi támadásokon túl a nagy számú és kiterjedésű aláaknázott területetek is komoly veszélyt jelentenek az életükre.

A kelet-ukrajnai válság kirobbanása óta csaknem 1,6 millió ukrán kényszerült elhagyni otthonát, ami az ország teljes lakosságának a mintegy négy százaléka – emelte ki a tárca.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA