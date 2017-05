Ülésezett a megyei Polgári Védelmi Szövetség

Több rendezvény támogatásában, a hagyományőrzésben és több megemlékezésen is részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi Szövetség az elmúlt esztendőben, így a területi ifjúsági verseny lebonyolításában, valamint a kemecsei egykori védelmi vezetési ponton a Polgári Védelmi emlékhely kialakításában és a második világháborús polgári védelmi áldozatok emlékművénél a koszorúzáson- számolt be a szövetség elnöke a szerdai közgyűlésen. Gerebenics Károly tű. alezredes kiemelte: az idei év feladataiban is fontos szempont az ifjúság támogatása és nevelése, illetve a tűzoltó szövetséggel, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a további együttműködés erősítése.

A szerdai közgyűlésen az elnökség a három év elteltével lemondott, akit a tagok egyhangúan újraválasztottak, így legközelebb 2020 tavaszán lesz elnökségválasztás.

Ezt követően az új tagok belépéséről döntött a testület, majd az elnök elismerte két kolléga, Rebák Tibor és Bodnár Mihály munkáját, akik az elmúlt esztendőben kiemelkedő teljesítményükkel segítették az egyesület munkáját.

A szerdai éves közgyűlésen, Istenes Sándor nyá. pv. dandártábornok tiszteletbeli elnök, valamint Varga Béla tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is részt vett.

