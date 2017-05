Undorító videót készített egy pesti férfi: kisbabát cigarettáztat

A Blikk azt írta, L.B.-nek nem ez az első videója, ami nyilvánosságra került, egy korábbi videója arról szól, hogy arany-fukszokkal a nyakában vezet egy jobbkormányos autót Budapest utcáin, miközben üvölt a zene a kocsiban. Ám ez a mostani felvétel minden határon túl megy: a kisbaba láthatóan szenved a füsttől, próbálja elfordítani a fejét, de a férfi csak biztatja, hogy tüdőzze le a cigarettát.

Tekintve, hogy a felvétel amellett, hogy nagyon felkavaró, még jogi szempontból is igencsak aggályos, nem ágyazzuk be a videótartalmat – a Youtube-on viszont továbbra is elérhető.

Elképesztő brutalitással kínozta meg a saját kisbabáját egy fiatal anya, a 23 éves Janelle Peterkin, miután rájött, hogy gyermeke apjának új barátnője van.

