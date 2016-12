Ünnepség a suba alatt

Így aztán a „magyar” karácsonyt se tiltotta senki, csak épp nem volt munkaszüneti (ünnep-)nap, nem volt tanácsos az értelmiségieknek – főként, ha a kisebbséghez tartoztak – templomba menni. De sokan mit sem törődtek az intelmekkel, az éjféli misére zsúfolásig megteltek a kárpátaljai templomok.

Mi tagadás – az ember már csak ilyen gyarló –, azokra a csaknem tiltott ünneplésekre emlékezve átmelegszik a szív. Pedig mai eszemmel pontosan tudom, hogy milyen sivár körülmények között ünnepeltünk. De valahogy ez a fajta dac megszépíti az emlékeket. Nem volt ebben semmi hősies, de rendkívül fontosnak volt számunkra, hogy tartsuk őseink szokásait: a gyerekek betlehemest adtak elő, sorra járták a házakat. Öröm volt végigmenni este Beregszász utcáin, hisz rengeteg ház ablakában világítottak a karácsonyfák. Akkor még a város nyolcvan százaléka magyar volt…

A karácsony, persze, ma is arról szól számomra, amiről régen: a családról, az együttlét viszonylag ritka öröméről. Csak most nem én vagyok a középpontban, mint annak idején, hanem a gyerekek, akik még ma is kikerekedett szemmel és tátott szájjal állnak a csoda előtt.

– Györke László –

