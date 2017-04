Út a jövőbe és az álmokhoz

Hogy kikből lehetnek a jövő tehetségei? Nem könnyű egy ilyen kérdésre választ adni, ám az a 36 szerencsés középiskolás az észak-alföldi régióból, akiket a GE Hungary és a GE Fényforrás üzletága kiválasztott, már bizonyosan nagyobb eséllyel pályázhat az említett címre. Nekik ugyanis – a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 18-18 tanulójáról van szó – egy olyan karrierprogramot indít a nemzetközi digitális iparvállalat, amelynek során nem csupán magas szintű idegen nyelvi képzésben részesülhetnek, de mellette a 21. század kihívásainak megfelelő üzleti és digitális tudást is szerezhetnek. Az esemény csütörtöki nyitórendezvényén, ahol a GE Hungary vezetői mellett a támogató önkormányzatok képviselői is jelen voltak ünnepélyes keretek között mutatták be a nem mindennapi programot

A projekt célja, hogy az Észak-alföldi régió középiskoláinak tehetséges diákjai versenyképes tudást szerezzenek, s ehhez megfelelő nyelvismerettel rendelkezzenek. Ám a részleteket tekintve erről többről is szó lesz, ugyanis a szerencsés kiválasztottak arról is képet kaphatnak a képzés során, hogyan működnek a globális cégek, s milyen kihívásokat támaszt majd a nem is olyan távoli jövőben a kézzelfogható és a digitális világ összeolvadása.

Joerg Bauer, a GE Magyarország elnöke a „digitális bennszülöttekhez” szólva azért egyértelművé tette, hogy nem a GE munkahelyeinek a feltöltése az elsődleges céljuk. Ám a jövő generációjának már most tisztában kell lennie azzal, hogy bármilyen területen is kívánnak elhelyezkedni, a digitális kompetenciák mindenhol fontosak lesznek.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter is, aki fontosnak tartotta elmondani, hogy a kormány felelősséget érez a fiatalok képességeinek a kibontakoztatásáért, s azért, hogy valóra tudják váltani az álmaikat. – Mindeközben ez a program nem csak a fiatalok karrierjének a kiteljesítését, hanem a térség versenyképességének növelését is segíti – hangsúlyozta dr. Seszták Miklós.

