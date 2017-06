Utasbiztosítás – Helyzetek, amikor a jó magyar pálinka sem segít…

„Ugyan, mi bajunk történhetne a városnéző séta alatt vagy a tengerparton? Ha pedig lezuhan a repülő, úgyis mindegy, nem? – felelik gyakran az utazásszervezőknek, amikor felteszik a kérdést a kirándulóknak: szeretnének-e biztosítást kötni utazás előtt, s ha igen, mire terjedjen ki a szolgáltatások köre?

– Nos, az esetek többségében valóban nem történik semmi negatívum, az utasok „egészben”, boldogan és felüdülve térnek haza a nyaralásból. Ilyenkor a biztosítás díja utólag ablakon kidobott pénznek tűnik, én azonban mégis mindenkinek azt javaslom, hogy ne ezen spóroljon, hiszen baj esetén a napi pár száz forintba kerülő biztosítás bizony aranyat érhet! – mondja a nyíregyházi Jámbor István, aki az év hátralévő részében többek között Prágába, Kárpátaljára, Aradra és Bécsbe szervez autóbuszos kirándulásokat.

Nagy Attila nyolc napot töltött a közelmúltban Rodoszon a családjával: feleségével, Katalinnal és a 8 éves gyermekükkel, Annával. – Minden pillanatát élveztük a korai vakációnak. Minden külföldi utazásunk előtt kötök poggyász- és baleset-biztosítást, szerencsére még sosem volt szükségünk semmilyen kárkifizetésre, szolgáltatásra.

– Online, az interneten kötjük meg a szerződéseket, mert úgy olcsóbb, gyorsabb, praktikusabb, viszont nem árt körültekintően mérlegelni, mielőtt döntünk – figyelmeztet Attila, majd kifejti: a biztosítási piac szereplői között óriási a verseny az ügyfelekért, a legtöbben olcsó árakkal, apróbb ajándékokkal vagy nyereményakciókkal igyekeznek magukhoz édesgetni az embereket.

– Naná, hogy nekünk is számít, hol milyenek a tarifák, ám ennél lényegesebb, hogy a biztosító társaságnak milyen a hírneve, elismertsége, van-e képviselete külföldön, és valóban számíthatunk-e rá, ha történik valami. Alig több mint tízezer forintba került hármunk csütörtöktől csütörtökig tartó „védelmezettsége”, ami fejenkénti, napi bontásban csupán aprópénz. Ennyit megért, hogy mindennap azzal a tudattal keljünk és feküdjünk, hogy baj esetén a biztosítónk nem mond csütörtököt – summázta a nyíregyházi családfő.

Ha befut a segélyhívás

– Nem kell ahhoz extrém sportolni, hogy orvosi ellátásra legyen szükségünk. Vágások, csípések, ficamok, törések, hirtelen rosszullétek bármikor, bárhol és bárkivel előfordulhatnak – érvel az öngondoskodás fontossága mellett Molnár Katalin pénzügyi szaktanácsadó, hozzátéve: érdemes szétnézni a kiegészítő biztosítások palettáján.

– Népszerű például a „kütyübiztosítás”, amivel értékes telefonjáról, laptopjáról gondoskodhat a tulajdonos. Az öcsémék Horvátországba készülnek nyaralni, azonnal rábólintottak a napi 82 forintba kerülő pluszra. Mivel autóval utaznak majd, jó szívvel ajánlottam nekik az autó-motor asszisztencia szolgáltatást is, így ha a külföldi útjukon meghibásodik a gépkocsijuk, a segélyhívásra helyszínre érkező szakemberek igyekeznek orvosolni a hibát vagy a legközelebbi műhelybe szállítják a négykerekű beteget – mesélte Molnár Katalin.

Helyzetek, amikor a jó magyar pálinka sem segít…

– Nem jutok el túl gyakran külföldre, de amikor igen, mindig kötök utasbiztosítást – szögezi le határozottan Bálint. Nincs arányban a költsége azzal, hogy milyen szolgáltatást kapok – indokol is nyomban –, ha a helyzet úgy hozza. Márpedig egyszer úgy hozta…

– Egy akciós utat sikerült megcsípni Egyiptomba, ahová kellő óvatossággal készültem. Ismerősök figyelmeztettek a várható hasmenésre, és számtalan tanáccsal láttak el: legyen nálam bőven fertőtlenítő kendő, ne igyak csapvizet, még fogat is ásványvízzel mossak, s vigyek jó magyar pálinkát. Minden javaslatot megfogadtam, ám a mégis elkapott a legvadabb „diarrhea”. Jelentkeztem a szálloda orvosánál, aki megvizsgált és azonnal infúzióra kötött, közben kérdezte, van-e biztosításom. Szerencsére volt, s míg én feküdtem az infúzióval a karomban, addig ő elkérte a papírokat, felvette a kapcsolatot a biztosító társasággal. A fiatal alexandriai orvos nagyon kedves és profi volt, két palack infúziót is lecsöpögtetett, s utána még gyógyszert is adott.

– A legvégén a biztosító helyi képviselője felhívott telefonon, visszaigazolást kért tőlem a vizsgálatról és az egészségügyi ellátásról, s ezzel a részemről el is volt intézve minden.

– Azt hiszem, biztosítás nélkül ez belekerült volna legalább hatvanezer forintomba. Megérte, nem kérdés, legközelebb is kötök, de inkább ne legyen rá szükség – összegzi véleményét lapunknak Bálint.

