Utat mutatnak Hollandiába

Miért éppen itt nyitott irodát a munkaerő-közvetítő cég? – tettük fel a kérdést Nöprick Kírának, a TRC Hungary nyíregyházi irodavezetőjének.

– Sajnos megyénk Magyarország egyik legelmaradottabb régiója, itt él a legtöbb a munkanélküli. Ez volt a két legnyomósabb érv, de Nyíregyháza mellett szólt az is, hogy a hollandiai központban, Vlaardingenben dolgozik egy kolléganő, aki a megyénkből származott el sok évvel ezelőtt – világította meg a TRC Hungary döntésének hátterét az iroda vezetője.

Pozitív visszajelzések

– A cégünk már közel 1200 dolgozót közvetített ki a Rotterdam környéki üvegházakba, főként Lengyelországból és Litvániából. Alig 2 hónap alatt a magyarországi irodánk közel 180 álláskereső jelentkezését vette nyilvántartásba, akik közül kisebb-nagyobb létszámú csoportok heti rendszerességgel kezdik meg kint a munkát, egyre többen megyénkből is. Az anyacég előrejelzése alapján március végéig legalább 300 embernek szeretnénk munkát biztosítani, ugyanis a visszajelzések szerencsére igen pozitívak mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók részéről. Hosszú távú lehetőséget, európai színvonalú bérezést, valamint kellemes munka- és lakhatási körülményeket kínálunk. Szakmai előképzettség és tapasztalat nem feltétel, ám egy alapszintű angolnyelv-tudás mindenképp szükséges ahhoz, hogy a munkaadóval és a munkatársakkal kommunikálni tudjon a dolgozó – fogalmazott a cég magyarországi képviselője.

Vegyes a kép

Nöprick Kírától azt is megtudtuk, hogy a jelentkezők összetétele a kor, a nemek és a végzettség szempontjából is igen vegyes.

Főként pályakezdők, középkorú álláskeresők keresik meg, de akadnak változtatásra kényszerült vállalkozók és több diplomával, nyelvvizsgával rendelkezők is a pályázók között. – Találkoztam olyan álláskeresővel is, aki jogászdiplomával a zsebében kopogtatott be az ajtón – mondta Nöprick Kíra.

Velük tényleg biztonságos

– Én magam is voltam Hollandiában, megismertem a kinti kollégákat és a megbízóinkat. Látogatást tettem az üvegházakban, a szállásokon, és beszélgettem a már kint dolgozókkal, így saját tapasztalataimról is beszámolhatok a nálunk érdeklődőknek. Elmondhatom, hogy cégünk támogatásával és közreműködésével, biztonsággal vághatnak bele a külföldi ­munkavállalásba – érvelt lapunknak Nöprick Kíra, aki hozzátette: sokak számára kínálnak segítséget és lehetőséget, azoknak, akik itthon nehezen tudnak elhelyezkedni, esetleg szeretnének a mezőgazdaság területén szakmai tapasztalatot szerezni, nyelvet tanulni vagy csak világot látni.

KM-TG

