Utaztatni a legnagyobb hideg ellenére is kell

Tegnap már körbejártuk lapunkban, hogyan készültek fel a szolgáltatók és más cégek a rendkívüli hidegre, s hogyan óvják a fagytól a szabadban dolgozókat. A témában megkerestünk két nagy közlekedési vállalatot is, ahol szintén nem írhatja felül a kötelezettségeket, vagyis az utasok folyamatos célba juttatását a zord hideg.

Januárban társaságunk túlmunka végzését rendelte el.

Ujj Zsuzsanna

A MÁV-csoport már a nyáron elkezdték a felkészülést a szélsőséges időjárásra, de jelenleg is folyamatosan hó- és jégmentesítik a váltókat, takarítják a peronokat és felüljárókat, karbantartják a hóeltakarító gépeket, ellenőrzik az állomási villamos váltófűtés működését, amiből több mint 1500 van a vasúthálózaton. A társaság sajtóosztályától megtudtuk azt is, hogy a fűtés működését minden vonat indulása előtt ellenőrzik, s a világítási berendezések állapotára is gondot fordítanak.

Éjszaka is járatják a buszt

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nél már októbertől extrém hideget is tűrő üzemanyaggal töltik az autóbuszokat, az akkumulátorokat két évente cserélik, a hűtő-fűtő rendszer fagytűrő képességét is minimum -20 fokosra állítják, s nagy hidegben bizonyos időközönként a járműveiket is járatják. – Járatainkat az autóvezetőink kötelezően fűtik, s természetesen a vezetőfülkék is fűtöttek – mondta el lapunknak Ujj Zsuzsanna a társaság sajtószóvivője.

– Valamennyi szolgálati helyen fűtött pihenőhelyiség áll a sofőrök rendelkezésére, s a formaruha juttatás keretében télikabátot is biztosítunk a számukra. Természetesen nálunk is jár a védő-melegítő ital, akár más cégeknél. Rendkívüli esemény esetleges bekövetkeztekor azonnal intézkedni tudunk, mivel 24 órás diszpécser szolgálatot és vezetői ügyeletet működtetünk.

Huszonnégy órás ügyelet

– A 2017 januárjának első hétvégéjére jelzett lehűlés kapcsán társaságunk műszaki üzemeinél és jármű-üzemeltetési egységeinél túlmunka végzését rendelte el az autóbuszok járatkimaradásainak, járatkéséseinek csökkentése érdekében – tudtuk meg a közlekedési központ munkatársától.

– KM-MJ –

