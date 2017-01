Utazz 2017-ben is, ejtsen ámulatba Tel-Aviv!

A kozmopolita nagyváros inkább rendelkezik európai hangulattal, tengerpartjai pedig páratlan élményekkel várják a látogatókat. Tel-Aviv nyaralás céljából is kiválóan megállja a helyét, hiszen a National Geographic rangsorolása alapján is az egyik legszebb tengerparti városnak számít. Tel-Aviv a Közel-Kelet nagy népszerűségnek örvendő területe, ahol pezsgő éjszakai élet, fiatalos pörgés és rengeteg kulturális program szórakoztatja a lakosságot és persze a városba érkező turistákat. Nem csak a „Közel-Kelet meleg fővárosaként tartják számon”, de építészeti stílusa sem elhanyagolható. Az orientális jellegű épületek a 20-as évek eklektikájával társulnak, és piros cseréptetős házak is szép számmal megtalálhatóak a városban. A városképet egyébként a parkok és a felhőkarcolók is meghatározzák, s ennek a sokszínűségnek köszönheti Tel-Aviv igazán izgalmas jellegét.

Sajátos hangulat kulturális látnivalókkal

Tel-Aviv a klasszikus értelemben vett nevezetességekben nem bővelkedik, inkább érdemel figyelmet a múzeumok sokasága és a város sajátos hangulata. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne tudnánk eltölteni heteket a modern nagyváros felfedezésével. Nem ritka, hogy a múzeumok egész nap nyitva tartanak, de a piacok, éttermek és a bauhaus építészet gyöngyszemei is mindenképpen szót érdemelnek.

A városnéző séta során érdemes betérni egy tradicionális zsidó étterembe, ahol a helyi specialitásokat kóstolhatjuk meg. A sushi bárok kínálta ízvilágon túl a piacok színes forgataga is rendszerint elvarázsolja a turistákat. A humuszt mindenképpen kóstold meg, ez ismertebb nevén a csicseriborsókrém, de a falafel és a különleges fasírtféleség, a kubbe is remek választásnak bizonyul.

Tel-Avivot Fehér városként is szokták emlegetni, tipikusan a bauhaus stílusban épült házak apropóján. Az UNESCO Világörökség listájára is felkerült több ezer ilyen épület meghatározza a városképet. Jaffa óvárosa ódon utcákkal, piacokkal, múzeumokkal és bazárokkal várja a turistákat. A bolhapiacon igazi ritkaságokra bukkanhatsz, de érdemes egy-egy kávézóban is időt tölteni. A Givat Aliya Beach a világ egyik legrégebben működő kikötőjeként számon tartható.

Festői strandok, exkluzív partszakaszok

A Földközi-tenger közelsége mindig is fontos vonzerőnek számított Tel-Aviv számára. A strandok között megtalálhatóak olyanok, melyek esetében belépőt kell fizetni, de természetesen ingyenesek is szép számmal vannak a város mentén. A Gordon és a Frishman Beach a város két leginkább kedvelt fürdőhelye. A lenyűgöző panoráma miatt a Givat Aliya Beach különösen nagy népszerűségnek örvend. Sok európai turista számára cél az olcsó nyaralás Tel Aviv városába, már 143 dollártól vannak oda-vissza járatok.

Tel-Avivtól egyszerre kaphatod meg a nagyvárosi nyüzsgést, az óvárosra jellemző, tipikus közel-keleti hangulatot és a kulturális sokszínűséget. A városban járva kóstolj meg minél több ínyencséget és helyi finomságot, hiszen az európai gasztronómiától sok esetben teljesen eltérő, izgalmas ízekkel ismerkedhetsz meg az éttermekben, büfékben. A fűszerkereskedők, zöldség-és gyümölcsárusok kínálatán túl az ajándékokat és keleti különlegességeket kínáló üzletek is remek választásnak bizonyulnak.

A tengerparti elhelyezkedés egyfajta mediterrán jelleget kölcsönöz Tel-Avivnak, ahol nyaralók és az éjszakai szórakozás iránt érdeklődők egyaránt megtalálják számításukat. A város sajátos kultúrája és hangulata minden oda érkezőt elvarázsol és akár hosszabb tartózkodásra is csábít. A modern épületek és az óvárosi utcácskák együttesen határozzák meg azt a hangulatot, amely kizárólag Tel-Avivra jellemző.

