Utcai kosárlabdázás kifulladásig Nyíregyházán

Huszonötödik szezonjánál tart a legnépszerűbb honi utcai kosárlabda-viadal, amely újabban nem létezhet nyíregyházi állomás nélkül. Az adidas streetball-fesztivál június 3-án, szombaton érkezik a Kossuth térre, azok után, hogy a múlt héten Kőbányán rajtolt el.

Sitku Ernőtől, a helyi szervezői csapat vezetőjétől megtudtuk, hogy a jubileum kapcsán több lesz a kísérőprogram, mint a korábbi években, a legnagyobb durranás pedig kétségkívül a Face Team akrobatikus csoport fellépése lesz. A szokásos kiegészítő dobóversenyek mellett is lesznek újdonságot jelentők.

A 23 éven aluli kategóriákban (2006-os, 2005-ös, 2003-2004-es, 2001-2002-es, 1999-2000-es és 1994-1998-as születésűek) a streetball 3×3 játékban szerepelnek majd, az idősebbek (1983-1993-as és 1983 előtt születésűek) a hagyományos utcai kosárlabda versenyszámban versenyeznek. A győztesek valamennyi kategóriában eljutnak a budapesti fináléig, amelyet szeptember 22-23-án rendeznek Budapesten.

És akkor a nevezésről. Az előzetes részvételi szándékot a minimum három, maximum négy játékosból álló csapatok vagy a www.streetballnet.hu oldalon jelezhetik, vagy e-mail formájában eljuttathatják a marketing@nyiregyhazisc.hu, a sajto@nyiregyhazisc.hu vagy az elsport@nyiregyhazisc.hu címre, esetleg személyesen is leadhatók a jelentkezési lapok a Sportcentrum Continental Arénában található irodáiban. A lényeg, hogy péntek délig jusson el a szándék a szervezőkhöz, a nevezési díjat (12 ezer forint/csapat) a szombati 9 órás kezdésig a helyszínen is be lehet fizetni. Aztán tíz pályán addig pattog majd a labda, amíg véget nem ér a viadal – vagyis kifulladásig.

