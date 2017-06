Ütésálló gumiszőnyeg a nyírmadai óvodában

– A „gyermeknap” mellett más okunk is volt az ünneplésre: a Carbon Black Kft. 220 négyzetméteres ütésálló gumiszőnyeget adományozott óvodánk udvari játékai alá. Ezúton is köszönjük Pénzes Ilona és Balogh István tulajdonosoknak a magas szintű támogatást, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy óvodásaink biztonságosan és balesetmentesen használhassák udvari játékainkat. Az átadásnál a céget Győri Gábor és Zékány András képviselték – újságolta Rebák Tiborné óvodapedagógus.

– A délelőtt tartalmas szórakozást nyújtott mindenki számára: fellépett mazsorett- és néptánc csoportunk, a mozogni vágyók zenés Manó-tornán vehettek részt, a nagydobosi óvoda Csillagszem tánccsoportjának műsorát is megnézhettük, valamint rendőrségi és tűzoltó bemutatónak is részesei lehettünk. A gyerekek különböző állomásokon tehették próbára ügyességüket: gyöngyöt fűzhettek, lufit fújhattak, horgászos játékkal pecázhattak, versenyezhettek sorversenyekben, célbadobásban, s arcfestést is kérhettek. Jutalompontokat gyűjthettek s a végén mindenkinek járt a megérdemelt csoki, ivólé. Mindezek mellett a CEDEK Szeretetszolgálat játékokat, gyerekruhákat, édességet adományozott óvodánk gyermekeinek. Emlékezetes gyermeknap – családi nap volt!

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA