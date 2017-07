Útjára indul a fénykígyó Mátészalkán

Az idén is hatalmas ünnep lesz a mátészalkai Fényes Napok, amelyet ezen a nyáron úgyszintén augusztus utolsó hétvégéjének „csütörtök–péntek–szombatján”, azaz 24–25–26-án rendez a város. A program ezúttal is ingyenes lesz.

Azt kérték tőlem a minap, hogy számoljak be azokról az újdonságokról, amelyek várhatóak lesznek az ünnepségsorozat alatt. Nocsak, újdonságok? – tettem fel magamnak a kérdést. Lesznek, hogyne lennének, hiszen már szerkezetét tekintve is arra hivatott a rendezvény, hogy évről évre más és más előadókat hívjunk, de felvetődik a kérdés, hogy tulajdonképpen mi képezi kedvelt fesztiválunk lényegét, sava-borsát, mondjuk úgy, fundamentumát. Mit is akartunk mi ezzel a mátészalkai ünneppel?

Bizony, hagyományt teremteni. Olyan valamit, amit nemzedékről nemzedékre változatlan formában adnak tovább a szalkaiak. Olyan értékrendet tükrözni, amelyben hiszünk, ami fontos számunkra, ami örömet szerez nekünk. Akár a szatmári verbunk, amely tegnap, ma és holnap pontosan úgy szép, ahogyan van. Persze hogy lehet egy kicsit így meg úgy, de alapvetően ugyanazt járta a nagyapa, s azt táncolja az unoka is. Az lenne végső soron a Fényes Napok lényege is, hogy évről évre újraéljük alapvetően ugyanazt. Elsősorban mindazt, ami a fénnyel kapcsolatos, és ami egyedivé teszi a mátészalkai rendezvényt.

A fesztivál magját képezi a Kossuth térről induló fényes felvonulás, amit hangulatos térzene és tűztáncosok produkciója előz meg. Érdemes tehát az érdeklődőknek már 19 órakor a református és katolikus templomok közötti térre felépített színpadnál gyülekezni. A felvonulás fél és háromnegyed kilenc között indul el, s nagyjából este kilencre ér a színház előtti rendezvénytérre. A jelmezesek, táncosok, színészek, mutatványosok, maskarások, gólyalábasok, zenészek, sportolók mellé várjuk a menetbe ebben az évben is mindazokat, akik elhozzák otthonuk melegét, vagy ha úgy tetszik, fényét. Hatalmas hangulata van az együtt vonulásnak, amelyet a Mécstartó fiút szállító „gyaloghintó” vezet fel.

A „legszalkaibb” pillanat

A felvonulás ebben az esztendőben is szebbnél szebb, megvilágított élő szobrok előtt fog el(fény)kígyózni. Érdekesség, hogy az élő szobroknál ezúttal a kompozíció hangulatát aláfestő muzsika is fog szólni.

A mécsestartó fiú életre keltése a „legszalkaibb” esemény, csakis mi találtuk ki, hogy a Bíró Lajos által készítette szobrot egy izgalmas ceremónia kíséretében életre keltjük. Kizárólag mi rendelkezünk a Mátészalka-dallal és a Fényes Napok-szignállal, amelyek felcsendülése hirdeti majd a szalkai ünnep különlegességét, sajátosságát.

Az idén is különleges fényekkel, motívumokkal festjük meg a városközpont épületeit. Mind a Kossuth téren, mind a rendezvénytéren LED-falas kivetítőket helyezünk el, hogy a közönség jobban láthassa mindazt, ami a színpadokon történik.

– Buzogány Béla színművész, a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ igazgatója –

Ami már biztosan lesz

Bár az idei Fényes Napok programja még nem teljes, a sarokkövei már megvannak.

Augusztus 24., csütörtök

20 óra: Király Linda és Király Viktor

21.30: Deniz

Augusztus 25., péntek

20.30: A mécsestartó fiú életre keltése

20.45: Fényes felvonulás

21 óra: Zséda

Augusztus 26., szombat

20.30: Vastag Csaba

22 óra: Ocho Macho

