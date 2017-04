Üvegbe zárt finomságok

A győztes szilvalekvár a család egyik nagy kedvence, mocskos tésztához és pirított laskához is gyakran használom – mesélte lapunknak Erdei Sándorné, aki az édesanyjától tanult főzni, a lekvárkészítés tudományát is gyerekként sajátította el.

– Györteleken laktunk, az édesanyám pedig mindent felhasznált, amit a ház körül termesztettünk: rakott el befőttet, készített lekvárokat és savanyúságokat. Amikor az első lányom megszületett, beköltöztünk Nyíregyházára, és nekünk is lett kertünk. Gyümölcsönként csak egy-egy fánk volt, de mindent ugyanúgy csináltam, ahogy annak idején otthon láttam. Rakok el körtét, cseresznyét (akkora fánk volt, hogy ha hatan–heten felmásztak rá, meg sem kottyant neki …), lekvárt meggyből, sárgabarackból és szilvából is főzök. Mindent felcímkézek, és a fontos tudnivalókat ráírom, ami azért is fontos, mert az egyik unokám csak diabetikus lekvárt eszik, és így biztos, hogy nem keveri össze a cukrozottal.

Sok gyümölcsöt kimagozva le is fagyasztok, de savanyúságot és darált paprikát is készítek. Ez utóbbit nyersen ledarálom, megsózom, és már mehet is az üvegekbe. Nincs az a mennyiség, ami el ne fogyna – pörköltökhöz csak ezt használom.

Az unokái megrendelik a menüt

– Szerencsére mindig van segítségem, a férjem nagyon szeret a konyhában tüsténkedni, de a lányaim is remekül főznek. Megfogadták a tanácsomat: azt mondtam nekik, tanuljanak meg jól főzni, hogy ne szidhassa őket az anyósuk. Így is lett, és ma már az unokáim is szívesen besegítenek. Szerencsére az egész család szeret enni, de amíg én a hagyományos ételeket teszem az asztalra, a lányok szívesen kísérleteznek. Én kedvelem a szabolcsi töltött káposztát – készítem rizzsel és kukoricakásával is –, de a húsleves is mindig elfogy az utolsó cseppig. Süteményezni is szeretek, bár mostanában már inkább a sütés nélkülieket készítem, például kókuszgolyót vagy sportszeletet, de sörkorcsolyákat is sütök.

Számomra az az igazi ünnep, ha az egész család itthon van: a gyerekek, az unokák. Mindig előre megrendelik, hogy mit szeretnének enni, én pedig boldogan sütök, főzök nekik – mondja a receptversenyünk győztese, aki minden eddig megjelent gasztrofüzetünket beszerezte, sőt egy öt évvel ezelőtt megjelent, ugyancsak az olvasóink ételleírásait tartalmazó szakácskönyvünkben már szerepelt is: akkor a savanyúságát válogatták be a legjobb receptek közé a szakmai zsűri tagjai.

A győztes lekvár

Sütőben sült szatmári szilvalekvár

Hozzávalók: 1 akkora lábas, ami befér a sütőbe, 1 dl 20 százalékos ecet, 10–12 kg szilva 1 adaghoz /berbencei/.

Elkészítés: A sütőt alufóliával kibéleljük: ezt a sütő védelmében tesszük – ha kész a lekvár, összefogjuk és kidobjuk, így nem kell a sütőt takarítani. A szilvát alaposan megmossuk, kimagozzuk, húsdarálón ledaráljuk. Az ecetet a lábasba öntjük úgy, hogy az oldalát is érje, de ami benne marad, nem kell kiönteni! A darált szilvát beleöntjük a lábasba, majd betesszük a sütőbe. Az egész folyamat alatt 2-szer, 3-szor átkavarjuk. Addig sütjük, amíg lekvárállagú nem lesz. Ha kész, tisztára mosott üvegekbe rakjuk. Kicsit hagyjuk kihűlni, közben szépen bebőrödzik. Az elkészítés ideje kb. 2 nap, de éjszakára kikapcsoljuk. Egy adagból 5 darab 5/4-es üveggel lesz.

Megjegyzés: Az unokáim legkedveltebb csemegéje, nagyon sok finomság készíthető belőle. Ezek közül az egyik kedvencem a pirított laska. Ennek az elkészítése: kifőzünk 1 csomag hosszúmetéltet sós vízben. Kiolajozott lábasba rétegezzük. Alulra tészta kerül, arra jön a lekvár, megszórva cukrozott darált dióval – ezt addig ismételjük, amíg van tészta. Felülre sima tészta kerüljön! Kevéske olajjal megkenjük és mehet a sütőbe. Megpirítjuk és már tálalható is. Aki kipróbálja, megkóstolja, gyakran elkészíti.

