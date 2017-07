V4-Egyiptom-csúcs – Egyiptomi elnök: meg kell erősíteni a partnerséget a V4-gyel

A Pesti Vigadóban tartott tanácskozást követő sajtótájékoztatón Abdel-Fattáh esz-Szíszi kiemelte: ezzel az együttműködéssel még jobban tudják biztosítani a stabilitást és a biztonságot a mediterrán térségben. Különösen fontosnak nevezte az együttműködést a terrorizmus és a szélsőséges csoportok, ideológiák elleni fellépésben, továbbá az illegális migráció kezelésében.

Az egyiptomi elnök kifejtette: a mostani csúcstalálkozó közelebb hozta egymáshoz országát és a V4-et. Ezek az államok régi barátságot ápolnak, büszkék a szoros együttműködésükre és várakozásokkal tekintenek a kapcsolatok továbbfejlesztése elé – mondta.

Megjegyezte: az együttműködést az Európai Unión belül is szeretnék növelni.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi kitért arra: a migránsválságról is egyeztettek, arról, hogy milyen közös erőfeszítéseket tehetnek ezen a területen, és hogyan szüntethetik meg az okokat. Ugyancsak szó volt a szíriai, iraki és líbiai helyzetről, a békés megoldás és a nemzetközi erőfeszítések lehetőségeiről ezekben az országokban – közölte.

Robert Fico szlovák kormányfő kiemelte: Egyiptom fontos szerepet játszik a terrorizmus elleni harcban a mediterrán régióban, olyan ország, amely képes megvédeni határait és megakadályozni, hogy a területén át migránsok érkezzenek Európába.

Kijelentette: az illegális migráció elleni harc leghatékonyabb eszköze a külső határok védelme és az együttműködés azokkal az országokkal, ahonnan a migránsok jönnek, valamint azokkal, amelyek segíthetnek a helyzet kezelésben.

A szlovák kormányfő szerint emellett Egyiptom a líbiai helyzet megoldásában is fontos szerepet játszhat, és úgy vélte, ami Líbiában történt, az az EU felelőssége is. Az illegális migráció és a líbiai helyzet tekintetében is teljes mértékben támogatnunk kell Egyiptom erőfeszítéseit – jelentette ki.

Robert Fico arról is beszélt, hogy komoly lehetőségek rejlenek a gazdasági együttműködésben Egyiptom és a V4 között.

Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök sajtónyilatkozatában szintén arról beszélt: Egyiptom – amely kulcsfontosságú partner Észak-Afrikában és a Közel-Keleten – nagy erőfeszítéseket vállal a terrorizmus elleni harcban, aktív módon részt vesz az illegális migráció és az embercsempészek elleni küzdelemben, képes megakadályozni, hogy utóbbiak hajói elinduljanak partjaitól Európa felé, és képes tenni “az illegális migráció pénzelése” ellen is.

Líbiára kitérve arra hívta fel a figyelmet: az ország összeomlása miatt Líbia ma “tranzitutat” képez az illegális migránsoknak Európába. Ezért a V4-ek és Egyiptom közös érdekének nevezte Líbia stabilizálását.

A V4-egyiptomi gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokról szólva a cseh kormányfő az együttműködés folytatását szorgalmazta az energia, illetve a megújuló energiaforrások, az idegenforgalom, az infrastruktúra modernizálása és a vízgazdálkodás területén.

Beata Szydlo lengyel miniszterelnök hangsúlyozta: a V4 és Egyiptom közös érdeke és felelőssége az embercsempészet és emberkereskedelem felszámolása, és együtt kell működniük az illegális migráció kiváltó okainak megszüntetésében.

Kiemelte: nagyra értékelik Egyiptom szerepét térsége biztonságának megteremtésében. Az egyiptomi elnökkel folytatott megbeszélésen szó volt az illegális migrációról, az Iszlám Államról és más terrorszervezetekről, a terrorizmus és a szélsőségesek elleni harcról – sorolta.

A lengyel kormányfő a gazdasági kapcsolatépítés lehetőségeiről szólva elmondta: Egyiptom fontos gazdasági partner az észak-afrikai régióban és nyitott az együttműködésre a V4-gyel. Nagyra értékelik Egyiptomnak a fenntartható fejlődés érdekében tett erőfeszítéseit és a gazdasági reformjait, továbbá támogatják, hogy elmélyítse kapcsolatait az EU-val – közölte.

Beata Szydlo végül kijelentette: a V4 országai elkötelezettek, hogy egységes és erős hangon szólaljanak meg az európai ügyekben.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA