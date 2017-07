V4-Egyiptom-csúcs – Orbán: a V4-ek elismerik az egyiptomi elnök stabilizáló munkáját

A Pesti Vigadóban tartott tanácskozásról a házigazda magyar kormányfő kifejtette: a terrorizmus, az illegális migráció és a Földközi-tenger déli térségének stabilitása; valamint az Egyiptom és Közép-Európa közötti gazdasági együttműködés helyzete, fejlesztése volt napirenden.

A migráció ügyében Orbán Viktor azt mondta: Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnöknek és az észak-afrikai ország kormányának munkája, az Egyiptomban lévő több millió migráns ellátása, feltartóztatása, helyzetének konszolidálása érdekében tett erőfeszítése elismerést érdemel, az nemcsak Egyiptom, hanem az egész Európai Unió védelmét és stabilizálását szolgálja.

Az EU déli részén elhelyezkedő Magyarország különösen is köszönettel tartozik az egyiptomi elnöknek a magyar határokat is védő munkájáért – jelentette ki.

Közölte továbbá, hogy tárgyaltak Líbiáról, amely “nagy lecke az EU-nak”, mivel az ott kialakult helyzetért “felelősségünk van, hiszen mi, nyugatiak úgy avatkoztunk be annak az országnak az életébe, hogy nem volt életképes rendezési tervünk”. “Ezzel hozzájárultunk annak a területnek a destabilizálásához, és nekünk is megvan a felelősségünk abban, hogy Líbia északi határa őrizet nélkül, védtelen maradt, és kinyílt Európa felé” – mondta a kormányfő, aki szerint a líbiai helyzet konszolidálására képes erőknek együtt kell működniük, hogy ismét legyen egy erős, a törvényeknek érvényt szerző politikai vezetése az afrikai államnak.

A Közép-Európa és Egyiptom közötti gazdasági együttműködés lehetőségének ügyében bizakodásának adott hangot a miniszterelnök, jelezve ugyanakkor: ma messze “a potenciál mögött van” ez a kooperáció. Ezért Abdel-Fattáh esz-Szíszi azt javasolta – idézte őt -, hogy jöjjön létre olyan speciális együttműködés Közép-Európa és az észak-afrikai ország között, amely ezeket a gazdasági lehetőségeket valósággá váltja.

Azt is szorgalmazta Orbán Viktor, hogy mihamarabb üljön össze az EU és Egyiptom közötti társulási tanács a kapcsolatok áttekintése érdekében.

Beszámolt egyúttal arról, hogy a néhány napja megkezdődött magyar V4-elnökségnek – amelynek nagy plenáris találkozóit a Pesti Vigadóban fogják tartani – a küldetése úgy szól: “meg akarjuk erősíteni az EU-t belül is és kívül is”.

Tájékoztatása szerint kedden Budapesten a négy visegrádi állam – Magyarország mellett Lengyelország, Csehország és Szlovákia – miniszterelnöke külön is egyeztetett az EU belső megerősítésének kérdéseiről, az európai gazdaság állapotáról és az illegális migrációról.

– MTI –

