Váci szavai

Akkor mégis mikor jön el az a pont az ember életében, amikor legszívesebben a sarokba vágná a vaskos köteteket? Esetemben akkor, amikor tiniként megpróbálták letuszkolni a torkomon Tinódi Lantos Sebestyén életművét. Persze, megtanultam, amit kellett, szépen fel is mondtam, ötös, köszönöm, de hogy nem hagyott nyomot bennem, az tuti. Nem az én korosztályomnak szóltak e magasztos költemények, és megkockáztatom, a ma diákságától még távolabb állnak Tinódi sorai.

Az évtizedekkel ezelőtt kőbe vésett tanmenetet, a kötelező olvasmányok és memoriterek listáját éppúgy felül kellene vizsgálni, mint ahogy az elavult tanítási módszereket megreformálni. A fiatalok ingerküszöbét nem éri el a niklai remete vívódása, és ha látnak is fantáziát Zrínyi eposzában, annak nyelvezete már az első versszakok után elrettenti őket a további olvasástól. Szerencsére vannak előremutató kezdeményezések, ilyen a Pilvaker, melynek szereplői fiatalok, akik minden év március 15-én ikonikus magyar verseket adnak elő saját stílusban, de érdemes meghallgatni Ágnes (egykor Vanilla) József Attila és Radnóti Miklós műveit feldolgozó lemezeit, s hogy a megyei ember szíve is erősebben dobogjon, az Elefánt zenekar legújabb albumát hallgatva mire bukkantam? A dunántúli zenészek friss korongjának címadó dalában Váci Mihály Nélküled című versét ismerhetjük fel. Talán feloldja az ellenérzésekből gyúrt vattát a legfiatalabbak fülében is.

– Csáki Alexandra –

