Vadászok között immár hetvenöt éve

Aki gyermekkorában megszereti a természetet, aki a családtagok révén megismeri a vadászat szépségeit, az idősebb korában is keresi a lehetőséget, hogy barangolhasson az erdőben, járhassa a mezőt. Ilyen belső késztetést érez a Kemecsén élő Pénzes Antal is arra, hogy a 75. életéve ellenére is figyelje a vadak életét, s ha úgy adódik, akkor terítékre is hozzon egyet-egyet. Több mint ötvenéves vadászmúlttal rendelkezik, ugyanis 1966. szeptember 16-án szerezte meg a vadászengedélyt.

Lefelé nőtt az agancsszár

Vállajon vadászdinasztiába született, hiszen a nagyapja, a keresztapja és az édesapja is vadászott. A természet, a növények és állatok világa megfertőzte egy életre, először Mátészalkán mezőgazdasági technikumot végzett, majd a Kertészeti Egyetemen szerzett diplomát. Csengerben kezdett el dolgozni, az ottani vadásztársaság tagja lett, miután Nyíregyházán a már említett napon letette a vadászvizsgát.

– Akkor vettem meg az első sörétes fegyveremet is, a Sau­er keletnémet változatát – emlékezett vissza Pénzes Antal. – Jó fegyver volt, még ma is megvan, néha előveszem. Az a fegyver 16-os kaliberű volt, aztán áttértem én is a 12-esre, hiszen egyre jobban elterjedt a vadászok körében. Az évek során vettem golyós és sörétes fegyvereket is, de a technikával nem tartottam lépést olyan értelemben, hogy nincs éjjellátótávcsövem, infra­lámpám. Legelőször fácánt ejtettem el, aztán sikerült az elmúlt évtizedekben minden olyan vadat terítékre hoznom, amelyek hazánkban megtalálhatóak.

Nagy változást jelentett Pénzes Antal életében, amikor Kemecsére került dolgozni, az ottani állami gazdaságban lett termelési igazgató. Hozzátartozott az erdészeti és a vadászati ágazat is, ugyanis az állami gazdaság vadgazdálkodással is foglalkozott. Volt olyan év, hogy a 36 ezer hektár nagyságú területükről befogtak 8 ezer élő nyulat, foglalkoztak továbbá fácán és szürke fogoly tenyésztésével is. A rendszerváltozás után az állami gazdaság megszűnésével a nagy területet négy vadásztársaság között osztották szét, akkor lett az újonnan megalakuló Rétköz Vadásztársaság tagja. Akkor még Demecserben volt a székhelye a vadásztársaságnak, míg napjainkban Kéken van.

A szoba falát, ahol beszélgettünk, gímszarvas- és őzbaktrófeák, vaddisznóagyarak díszítették.

– Leginkább a selejt agancsokat gyűjtöttem, a különlegességük miatt azokat valahogy többre értékeltem. Például mechanikai sérülés miatt az egyik agancsszár lefelé nőtt, az őzbak miatta már alig tudott enni. Mikor először megláttam, azonnal megragadott az egyedisége, de bizony vagy két év is eltelt, mire aztán Vasmegyer határában egy gyümölcsösben ismét elém került. Ennek a másik őzbaknak az agancsa pedig tőosztott, vagyis a rózsából négy szár ágazik – mutatta Pénzes Antal.

Fizikai, szellemi állapot

Szóba került az életkor is, s felvetődött a kérdés: hány éves koráig vadászhat az ember?

– Ez függ a fizikai és a ­szellemi állapottól is. Hetven év felett már minden második évben szükség van orvosi vizsgára, a rendőrség csak az orvosi igazolás ellenében adja ki a fegyvertartási en­gedélyt. Ha az orvos valamilyen problémát találna s tovább küldene szakvizsgálatra, akkor magamtól le­mondanék a vadászatról. Tudom, hogy már nem vagyok képes olyan teljesítményt nyújtani, mint fiatalabb koromban, például hajtóvadászatban már nem tudok részt venni.

Vaddisznó a Taktaközben

A sok vadászat közül melyikre emlékszik vissza szívesen?

– Jó kapcsolatot ápoltunk a Szerencsi Állami Gazdasággal, gyakran elmentünk egymáshoz vadászatokra. Az egyik alkalommal – éppen akkor is január volt – a Taktaközben délelőtt fácánoztunk, utána pedig elmentünk nagyvadakat cserkelni. Még nappali világosság volt, amikor egy nádas szélén megláttam egy vaddisznót, amit sikerült terítékre hoznom. Az agyara arany minősítést kapott. Egy másik történet a Bükkhöz kötődik. Az egyik barátom a ­hetvenedik születésnapom alkalmából megajándékozott egy gímszarvasbika-vadászattal. Még most is emlékszem rá, nagyon rossz idő volt, az erős szél vízszintesen fújta a havas esőt. Rosszul lőttem meg a bikát, gerinctüskelövés volt. Bár a lövés után összeesett a vad, azonban mire lementünk a lesről, már nem volt ott. A hivatásos vadász találta meg két nap múlva.

KM-ML

VISSZA A KEZDŐOLDALRA