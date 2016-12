Vagy a leves görbe, vagy a tányér nem egyenes… Íme a legjobb megye egyes nyilatkozatok!

Bár sokan visszasírják a régi szép időket, amikor Szécsi Zoltán (tényleg, merre járhat?…), vagy éppenséggel Fecsku István humorbombáitól vágta magát hanyatt a fél megye, azért most is van miből szemezgetni. Az őszi termés így is bőséges, aligha a véletlen műve, hogy az internetes sportoldalakon továbbra az ebből a régióból kipattant „dumákból” meglehetősen sűrűn szemezgetnek a szerkesztők. Sőt, ­megkockáztatható, a „mieink” változatlanul élen járnak ebben a kategóriában, az országos dobogón minimum ott a helyük.

Sajnos úgy néz ki, hogy új sportágat hoz létre a csapatom, mégpedig a tájékozódási labdarúgást.

Koskovits György, a Mándok edzőjének kissé elkeseredett nyilatkozata

Ennek érdekében a társaságnak egy irányba kell húzni, és a sértődött, serdülőkre jellemző hozzáállást egy életre el kell felejteni!

Dancs Béla, a Tuzsér szakvezetőjének üzenete saját csapatának

Sok összetevője volt a mai mérkőzésünknek, kezdődött azzal, hogy szerdán Csáki Robi tartotta az edzést, pénteken pedig „komoly” szalonnasütés volt. A meccs előtt a feleségem azt mondta, nyerünk, mert ügyesek vagyunk, ráadásul Bátyi Lacinak ma van a születésnapja, így úgy gondolom, fel volt építve a hetünk.

Siti Ferenc, a Fehérgyarmat trénere a tudatos munka eredményéről regélt a Mátészalka elleni győzelem után

Hoztunk egy kis szikrát otthonról, de véleményem szerint az egyes számú asszisztens eltaposta azt a kis parazsat…

Siti Ferenc immár kissé nyomottabb hangulatban dohogott a Tiszavasvári elleni vereség miatt

Kiss úrnak volt egy nagyon jó tizenöt perce a meccsen, csak az a baj, hogy a szünetre esett…

Ádámszki Róbert, a Nagyecsed játékos-edzője kissé megorrolt a játékvezetőre

Összecsináltuk magunkat!

Kiss Gábor, a Tiszavasvári trénere nem keresett kifogást a Balkány elleni zakót követően

Nyomtuk, mint süket a csengőt!

Siska Attila, a Mátészalkai MTK edzője rátapintott a lényegre, a bökkenő csak az, hogy csapata így sem tudott nyerni az Ibránnyal szemben

Ha az utóbbi időben mutatott fegyelmezett játékunkat megspékeljük némi rafinériával, megszórjuk egy csipetnyi vagánysággal, és az egészet meggrillezzük a Tuzséron kikavart szósszal, akkor az egy olyan étek lesz, ami ízleni fog a szurkolóinknak, és remélhetőleg savanyú lesz a rakamaziaknak.

Siti Ferenc sikerreceptje

A játékosaim olyan formában vannak, hogy egy serdülőcsapat agresszívabban és koncentráltabban futballozik. A balkányi történet eredménye nagyban befolyásolhatja a folytatást, ha pesszimista lennék, akkor zakóban mennék a meccsre… Mivel optimista vagyok, csak nyakkendőt veszek.

Dancs Bélából áradt az optimizmus a balkányi túra előtt

Ha ezt nem érem el pedagógiával, akkor megoldom családi gyufával, gázperzselővel, de a tűznek lobognia kell!

Siska Attila gyújtóhangú nyilatkozata a sényői fellépés előtt

Egyszerűen nullák vagyunk.

Dancs Attila edző velős véleménye a mándokiak teljesítményéről

Azt azért halkan megjegyzem, ha a másik oldalról azt halljuk, hogy „Ütközd le, ütközd le”, abba mi is nagyon beleállunk.

Madalina György, a Rakamaz szakvezetőjének egyértelmű üzenete

Aki látta a Gyirmót–Mezőkövesd NB I-es meccset, és látta a miénket, az valószínűleg legközelebb is a megye egyes mérkőzésre jön ki!

Mirgai László, a Balkány edzőjének határozott véleménye a Rakamaz elleni rangadó után

Véleményem szerint kétfajta pofon létezik: az egyik az, amit apádtól kapsz, a másikat pedig diszkóban.

Siti Ferenc újabb aranyköpése, merítve a gyerekkori emlékekből

Vagy a leves görbe, vagy a tányér nem egyenes…

A kissé lehangolt Dancs Béla nem éppen virágos hangulatban készült a soros bajnoki mérkőzésre

Nagyon nehéz úgy pontot, pontokat szerezni, ha a játékvezető a 94. percben mosolyogva adja meg az ellenfél lesgólját…

Szilágyi Zoltán, a sereghajtó Szakoly játékos-edzője kissé dühbe jött

Jelenleg ráncfelvarrás zajlik nálunk, a botoxkezelésen Baktán már túlestünk…

Siti Ferenc ismét kirukkolt valami meglepővel

VISSZA A KEZDŐOLDALRA