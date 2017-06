Vajon idén lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei győztes? – Elindult Az Év Fürdője verseny

Kétségtelen, hogy 2017 nyarán Magyarországon minden a vízről fog szólni. Míg sportolóink a Vizes Világbajnokságon küzdenek a medencékben, maguk a medencék is rajthoz állnak a fürdők legnagyobb hazai versenyében.

A termalfurdo.hu a Magyar Fürdőszövetség szakmai támogatásával idén is három kategóriában keresi az ország legnépszerűbb fürdőit. A három kategória kialakítására – Az Év Fürdője, Az Év Feltörekvő Fürdője, A Helyiek Kedvenc Fürdője – azért volt szükség, mert a magyarországi fürdők rendkívül sokszínűek. A világszinten is egyedülálló termálvízkincsünkre hozzávetőleg 200 fürdő épült, a néhány medencés, időszakosan nyitva tartó fürdőktől a nemzetközi hírű, több tucat medencével rendelkező komplexumokig.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből idén 10 fürdő áll rajtkőre

Tavaly a megyéből az idei indulók közül a legjobb eredményt a Kisvárdai Várfürdő érte el, amely A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában második lett, de a Tiszavasvári Strandfürdő is jól szerepelt, ugyanebben a kategóriában elért negyedik helyezésével. Idén ők akár a győzelmet is megszerezhetik. A kis fürdők mellett természetesen a nyíregyházi Aquarius Élmény- és Parkfürdő is sok szavazatot kapott.

A megye fürdőire ide kattintva lehet szavazni.

Idén összesen 200 000 szavazóra számítanak

Az eddigi évek minden kategóriában szoros versenyt hoztak. A versenyt szervező termalfurdo.hu a tavalyi több mint 150 000 szavazó után arra számít, hogy idén hozzávetőleg 200 000 szavazó adja majd le a voksát kedvenc fürdőjére.

2017. augusztus 31-ig lehet szavazni, a voksolók között wellnesshétvégéket és egyéb értékes nyereményeket sorsolnak ki.

A verseny szabályainak értelmében az előző év győztesei nem indulnak, így idén nem lehet szavazni a Miskolctapolca Barlangfürdőre, amely Az Év Fürdője kategóriát nyerte meg, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőre, amely Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában győzött, és az Orfű Aquaparkra, amely A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában szerezte meg az első helyet.

A szakma is támogatja a kezdeményezést

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Fürdőszövetség is Az Év Fürdője verseny mögé állt. A szövetség szívesen támogat minden olyan elképzelést, amely a magyar fürdőkultúra és a fürdőzés népszerűsítésére irányul, és felhívja a figyelmet a fürdőzés fizikai és mentális egészségünkre gyakorolt pozitív hatásaira, arra, hogy a gyógyvizek regenerációra és betegségmegelőzésre is kiválóan alkalmasak.

– Sánta Tibor –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA