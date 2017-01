Valakinek fizetnie kell

A szolgáltatók általában késedelmi pótlékok felszámításával „díjazzák” a kisebb elmaradásokat, amelyeket a legközelebbi számlán többnyire fel is tüntetnek. Én is kaptam már ilyet. Nem örültem neki, de nem is háborogtam, hiszen joggal várom el tőlük, hogy tisztességesen szolgáltassanak, ők pedig azt, hogy a fogyasztó, ügyfél időben megfizesse ennek ellenértékét. Ha nem így történik, jönnek az ösztönzők: felszólítások, büntetések, szankciók.

Nem mi jelentjük a legnagyobb problémát a víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknak – sőt, ide sorolhatjuk a szintén kintlévőségekkel küzdő telekommunikációs cégeket is –, hanem azok a be- és végrehajtásért kiáltó esetek, amikor a rendszeres fogyasztás tartós fizetésképtelenséggel, szándékos nemfizetéssel párosul. Azok a cégek, amelyek tehetik, alaposan megválogatják ügyfeleiket: ha a potenciális megrendelő anyagi kondícióját tekintve impotensnek találtatik, ne is álmodjon tévé-, internet- és telefonszolgáltatásról! Az E.ON – nagyon helyesen – az előrefizetős mérőket preferálja, és a többi szolgáltatóhoz hasonlóan keményen fellép az élősködőkkel szemben.

Ideje lenne véget vetni viszont annak a felháborító, igazságtalan gyakorlatnak, hogy a veszteségeket a becsületesen fizetők nyakába varrják, a notórius tartozók pedig kamatos követelések helyett jelentős jóváírásokat kapnak, ha hajlandóak kicsengetni tetemes hátralékuk egy részét.

– Palicz István –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA