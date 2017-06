Vallomások a Tiszáról a Tiszán

Rendhagyó zenés irodalmi utazásra hívta június 12-én hétfőn az érdeklődőket a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 88. Ünnepi Könyvhét alkalmából, ugyanis az országos programsorozat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei záróünnepségét a „szőke folyón”, pontosabban a Jándon állomásozó Tiszavirág nevű tanyahajón rendezték.

Három éve a vízen

A vízügyi cég készséggel mondott igent a találkozót szervező Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár felkérésére, s örömmel engedte át ezt a különleges helyszínt a rendezvénynek, már csak azért is, mert a FETIVIZIG mindig boldogan patronálja azokat a megyénkben megjelenő műveket, amelyek e tájegység folyóit, vizeit mutatják be.

A vendégeket házigazdaként Szamos Ferenc megbízott osztályvezető köszöntötte, aki nem mulasztotta el megemlíteni, hogy a programmal immár hagyományt teremtettek, hiszen három éve adnak egymásnak randevút a jándi kikötőben, s három éve zárják be itt az Ünnepi Könyvhetet.

A köszöntő után Molnár Gábor, a FETIVIZIG Folyamos Szakaszmérnökségének vezetője mutatta be a térséget a résztvevőknek, s többek között arra is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy itt – ahol a kikötő mind a Szamos, mind pedig a Túr torkolatához közel van – a Tisza is mindig más és más arcát mutatja. – Ritka szakasza ez a „szőke Tiszának”, hiszen egy szigetet is felépített errefelé a folyó, amit Jándi-sziget néven ismerünk – tette hozzá Molnár Gábor.

Az esemény moderátora, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár főkönyvtárosa, s egyben a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület titkára, Bihari Albertné elsősorban azt hangsúlyozta, hogy az Ünnepi Könyvhét legfontosabb célja – az olvasás és a könyvek népszerűsítése mellett – az új olvasók megnyerése. – Ez a zenés irodalmi utazás, mely a Vallomások a Tiszáról címet viseli, jó alkalmat kínált arra, hogy a közönség az énekes, verses és prózára fókuszáló programok alatt dedikáltathassa a kiválasztott műveket a szerzőkkel, az írókkal – tette hozzá az elmondottakhoz a főkönyvtáros, majd zárásképpen megköszönte az igazgatóságnak a különleges helyszín biztosítását.

Élménybeszámoló a Tiszáról

A rendezvény meghívott vendégei között jelen volt Bodnár István költő, író, újságíró; Bakajsza András irodalomtörténész és Balogh Géza író, újságíró is, akik szívesen osztották meg a hallgatósággal azokat a legkedvesebb élményeiket, amelyek a Tiszához fűződnek. A közös éneklést – amelyben a Nyíregyházi Hölgykoszorú tagjai is közreműködtek – Ignácz Lászlóné terelte mederbe. A sok szép dal mellett különféle verses és prózai művek is elhangoztak még a folyóról, ezeket Illyés Péter előadóművész szólaltatta meg.

A rendezvényt egy kellemes hajóút zárta, melynek során a Jándi-szigetet is megtekinthették a jelenlévők. Hálával és köszönettel adóztak a lehetőségért, hiszen nincs annál nagyobb élmény, amikor a víz tetején ringatózva tapasztalható meg, mi mindent is súg a Tisza a rajta utazók fülébe.

– KM/Nádasi Zoltán –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA