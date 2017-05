Válogatott nosztalgiameccs Ungváron

Edzőkből, klubvezetőkből vagy a futballtól eltávolodott korábbi nagyságokból újra futballista lett, és edzésre készült hétfőn az örökösföldi sporttelep centerpályáján. Az ukránok elleni 25 évvel ezelőtti válogatott meccs „visszavágójára” összeállított magyar öregfiúk-válogatott a keddi, ungvári mérkőzés előtt gyakorolt egyet Nyíregyházán, így láthattuk, amint Mészöly Géza és Telek András a társakkal kaput cipel, ahogy Détári Lajos az egymás közötti játék során balhátvédet játszik vagy ahogy Véber György, a bő egy hónapja még a nyíregyházi NB II-es csapatnál dolgozó edző ismerősként közlekedik az örökösföldi sportcentrumban.

– Jenei Imre irányításával játszott a magyar csapat 1992-ban Ungváron, és nehéz első félidő után nyertünk három egyre – emlékezett az apropóra Gellei Imre, a mostani öregfiúk válogatott irányításával megbízott korábbi szövetségi kapitány. – Most szeretnének rajtunk revánsot venni, állunk elébe. Azokat a játékosokat hívtam meg, akik akkor szerepeltek, többen közülük sajnos nem tudtak eljönni, de másokkal, így például Détári Lajossal kiegészülve egy nagyon jó összetételű gárda lép pályára. A meccs előtti edzésen az volt a legfontosabb, hogy jó hangulatban végezzék a gyakorlatot a játékosok, akik mára már edzők, klubvezetők. Sportemberek vagyunk, győzni szeretnénk, ez elvárás is lehet magunkkal szemben, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az ellenfél rendszeresen fellépő, összeszokott csapat, így nem lesz könnyű a feladat.

Az 1992-es ungvári meccs (amelynek visszavágóját még abban az évben lejátszották Nyíregyházán, amit szintén a mieink nyertek meg 2–1-re) nemcsak Ukrajna, hanem Sallói István első válogatott meccse is volt. A csatár akkor góllal debütált, így elmondása szerint minden pillanatára emlékszik a mérkőzésnek. Most azonban sérülése miatt csak kívülről nézheti majd a társakat.

A mérkőzés kedden – magyar idő szerint – 17 órakor kezdődik az 1992-es mérkőzés helyszínén, az ungvári stadionban, és kétszer harminc percig tart majd.

Névsorolvasás

A magyar nosztalgiaválogatott kerete

Kapusok: Andrusch József, Vlaszák Géza

Védők: Mónos Tamás, Telek András, Mészöly Géza, Fehér Csaba, Pintér Attila, Cseh András

Középpályások: Halmai Gábor, Sallói István, Jenei Sándor, Márton Gábor, Détári Lajos, Vincze Ottó, Véber György

Támadók: Dombi Tibor, Tököli Attila, Waltner Róbert

