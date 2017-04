Valóra vált szalkai álom!

Ahhoz képest, hogy az idény előtt a középmezőnyt célozta meg, rendesen megszaladt a Mátészalkai MTK NB II-es női kézilabdacsapatának. Olyannyira, hogy a szatmáriak szombaton bajnoki címet ünnepelhettek! Magyarán, nem akadt náluk jobb az Észak-keleti csoportban, ahol három fellépéssel a zárás előtt (a többségre még négy forduló vár…) immár behozhatatlan, hét pontos előnyt hizlaltak a második Hajdúböszörménnyel szemben. Vakarcs Krisztina együttese stílusosan, az előrehozott rangadón éppen a hajdúsági riválist gyűrte le hazai pályán, megkoronázva szereplését.

– A siker titka a sok munka, amit a lányok végeznek! – közölte nemes egyszerűséggel Vakarcs Krisztina, a Mátészalka játékos-edzője. – Azt gondolom, a tizenhat játékos példaértékű módon dolgozott a szezon során. Egy ellenfelet sem becsültünk le, mindig az adott mérkőzésre koncentráltunk és készültünk. Természetesen a szurkolók. akik végig mellettünk álltak, segítették a csapatunkat, ez is összekovácsolt bennünket! Az edzéseket a jó hangulat jellemezte. Adtam teret a játékosoknak, ők pedig megháláltak a bizalmat. Talán mondhatom, azzal hogy visszatértem a pályára, erősödött védelmünk és motiválta a csajokat, hogy hét térdműtét után kézilabdázok, plusz velük edzettem. Sérülten vállaltam az utolsó két mérkőzést, mert beszakadt hátizmom, de megérte a fájdalom! A tavaszi idényre teljesen összeértünk, hatékonyabb lett a támadójátékunk és sikerültek a lerohanások! Új mozgásokat iktattam be, spinning tréningeket építettünk be a felkészülésbe, amiről azt gondolom, nagyon jó csapatépítő és állóképesség javító mozgás! Az, hogy már az utolsó három mérkőzés előtt megszereztük a bajnoki címet, ráadásul hazai pályán tudtunk ünnepelni, még nagyobb boldogság. Minden győztes mérkőzés utáni érzés leírhatatlan, utólag azt mondom, az őszi Füzesabony elleni idegenbeli mérkőzés volt az, amely lendített egyet a csapatunkon. Elhittük hogy van esély, mentünk, meneteltünk előre, egészen az első helyre. Rendkívül büszke vagyok a csapatomra! Ez tényleg csapatmunka volt a javából. Egy álom vált valóra. Egy szalkai álom!

KM-KT

Névsor

A mátészalkai bajnokcsapat tagjai Jurecska Kitti, Bodó Anna Petra , Márkus Peónia, Árnyas Petra,Tengyel Eszter, Deme Barbara, Deme Fanni, Ábri Teodóra, Dicső-Kiss Judit, Móré Katalin, Kiss Brigitta, Sigér Dóra, Fudella Laura Ivett, Deme Vivien, Mándi Eszter. Játékos-edző: Vakarcs Krisztina.

