Változik a színvilág, az anyag, a stílus

Lapunk január utolsó hétvégéjén rendezi meg másodszor az esküvői kiállítást és vásárt a Continental Arénában, a kiállítók egy részét pedig ismerősként köszönthetjük majd.

Bemutatják az újdonságokat

– Már javában ötletelünk azon, hogy jelenjünk meg a kiállításon – mondja Filep László, a Filep dekor ART ügyvezetője, hozzátéve: nagy várakozással tekintenek az esemény elé. – Szeretjük azokat az alkalmakat, ahol az esküvőszervezés többi szereplőjével közösen lehetünk jelen. Sok kiállításon megfordulunk, a megyénk túliakon is részt veszünk, és annak ellenére, hogy a Kelet tavaly rendezte meg először a kiállítást, nagyon jól sikerült. Remekül éreztük magunkat, és abban bízunk, hogy ez az idén is így lesz. Mindenből viszünk bemutató darabot, és megpróbálunk újdonságokkal is előrukkolni. Folyamatosan figyeljük a nemzetközi trendeket, mert ahogy például a ruhadivat változik, úgy az esküvői dekorációk terén is folyamatos a változás.

Visszaadni a hangulatot

– Nem csak a színekben vagy az anyagokban, de a stílusban is érzékelhető az elmozdulás. Egyre több a tematikus esküvő, amikor az egész nap egy adott történelmi korszakhoz, dátumhoz, vagy egy zenei irányvonalhoz kötődik, nekünk pedig azt a hangulatot kell visszaadnunk. Nem könnyű feladat, hiszen sokszor a kiegészítőket csak interneten tudjuk beszerezni, de mindig megoldjuk. Vannak, akik ránk bízzák a dekorációt, mások konkrét elképzelésekkel keresnek bennünket, és ha javaslunk is módosításokat, még egyetlen párnak sem mondtunk nemet – tette hozzá Filep László.

