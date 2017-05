Van mit építkezni a Fradi-meccsből

Kisvárda Master Good SE–Ferencváros 26–30. A vesztes fél részéről is abszolút vállalható eredmény született a női NB I-ben, hiszen a bajnokság második helyezettje, a Bajnokok Ligájában negyeddöntőt játszó zöld-fehérek ellen ért el tisztes eredményt az újonc, bennmaradásért küzdő házigazda.

– Jó mérkőzést akartunk játszani a Ferencvárossal, és úgy gondolom, ez össze is jött, hiszen teljes erőbedobásra késztettük ellenfelünket – értékelte a látottakat Dévényi János, a kisvárdaiak edzője. – Az első félidő végén, a második elején volt egy tizenkét perces gólcsendünk, amit kihasználva ellépett tőlünk a vendégcsapat, de szerencsére meg tudtuk állítani ezt a folyamatot. A cserék is jól szálltak be a mérkőzésbe, és a hajrára újra magára talált a csapat, úgyhogy nem lehetünk elégedetlenek. Négy góllal kaptunk ki, az eredmény ránk nézve hízelgő, reménykedünk benne, hogy ezt a formát át tudjuk menteni a hátralévő mérkőzésekre is.

Orbán Adrienn, a várdaiak jobbszélsője győri játékosként sok nagy csatát vívott a Fradival, többnyire a győztes oldalt képviselve. Ezúttal az esélytelenebb és a vesztes csapat színeiben szerepelt a vereség ellenére nem elégedetlen, a KKC-val szerződést hosszabbító kézilbdázó.

– Egyértelmű, hogy nem mi voltunk az esélyesei a találkozónak, de szerettünk volna meglepetést okozni – mondta a mérkőzésen öt gólig jutott Orbán Adrienn. – Ezen a mérkőzésen végig kellett koncentrálnunk, agresszívan kellett volna védekeznünk, ami bizonyos értelemben sikerült is, de tudjuk, hogy a Fradi tempója teljesen más, hiszen a nemzetközi porondon is érintett. Ez a mérkőzés bennünket épített a hátralévő négy fordulóra, amely során ki kell harcolnunk a bennmaradást.

A folytatásban pénteken a DVSC vendége lesz a Kisvárda, aztán május 19-én fogadja az MTK-t, majd a következik a békéscsabai fellépés, végül a Budaörs elleni hazai találkozó.

