Van nekem egy Opelom, mindig aztat kopelom!

Galambos Gábor – Pap Tamás

Sztárt Alkot Kft – Opel Adam R2

Aquaprofit Eger Rallye 2017.11.03-05.

Azt látom, hogy a Pap Tomi navigálása mellett, most Egerbe a Galambos Gábor a pilóta. Tudhatjuk-e, hogy miért?

– Igen, mert Berényi Laci most ezt a versenyt kihagyja, érthető családi okokból. Ráadásul, nem is lett volna esélyünk a bajnokságot megnyerni, mert az egész évben az autóval kínlódtunk. Most sem az igazi az Opelünk. Nem az erősségéről híres. A gyárral pedig folyamatos egyeztetésbe vagyunk, de még ők sem értik.

Miért is indultuk ennek ellenére?

– Mert imádjuk a rally-t, és hátha verseny közben rájövünk valamire. Most is állítottunk a gépen, illetve a motor paraméterein. Vagy jó lesz, vagy rosszabb. Nincs, mese menni kell vele, tesztelni. Egyszer csak rájövünk arra, mitől rosszabb, mint a Hoffer Zsoltié. Ki kell buknia a különbségnek. Annyi már bizonyos, hogy a motoron belüli a probléma. Sajnos revízióra, totál szétszedésre az Opel gyárnál kell 2 hónak. Nem volt idő erre még. Persze ha tudjuk, hogy elmarad a Budapest Rally, akkor már kész lenne! Ezzel elég sokat buktunk. De azt hiszem mindenki!

Mégis mi az elvárás a Galambos Gábortól?



– Először is, most mód nyílik, igazán a közönségnek autózni, kiszolgálva a reklám partnereinket. Most odafigyelhetnek a látványos, ám nem biztos eredményes robogásunkra. Mondhatnám kilinccsel előre. Közben elvárás, hogy centiről, centire a gép reakcióját ki kell tesztelni. Különböző beállítások tesztelése a cél. Azért be kell érni a célba ez is fontos! No meg, hogy egy jót szórakozzunk. Nyilván nem szokott össze még a páros, ráadásul Gábor utoljára 2014-ben váltott licence is régen volt. Azóta ilyen versenyen nem ment. Tehát szokták egymást a fiúk.

Figyelitek-e a többiek eredményét?



– Igen is, meg nem is, mondhatná Mátyás Király bölcsen. Igen azért, mert látnom kell mit ér az állítgatás. Nem igazán fontos, mert most magunknak megyünk, és ugye a Gábor a Lada után eléggé más viselkedésű autóba vezet. Tesztelésre pedig nem tartom igazán alkalmasnak az 1-2 km-es szakaszokat, csak az igazi versenytávokat.

Mi lenne a legjobb, a verseny végén?

– Először is épségben beérjenek a fiúk, valamint műszaki probléma ne legyen az Opellel. Egyelőre, azért igaz a mondás, miszerint: „Van nekem egy Opelom, mindig aztat kopelom! „

Köszönöm minden reklámozó partnerünknek a támogatásukat!

Köszönöm, és várunk Egerbe benneteket!

– Hajósi Miklós –

