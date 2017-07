Vár minket a veteményes

– Több zöldségfajta magjait is ebben az időszakban célszerű elvetni – mondta lapunknak Sallai Pál, akihez aktuális kiskerti tanácsokért fordultunk. A közel négy évtizede működő nyíregyházi Vasutas Kertbarát Kör elnöke szerint az egyik ilyen zöldségféle a cékla, melynek magját márciustól július közepéig érdemes elültetni.

Vetősor és tőtávolság

– A vetősorokat 25–30 centiméteres távolságra jelöljük ki, a vetőmélység pedig 2 centi legyen. Ha a növények 2-3 levelet hajtottak, ritkítsuk 10–15 centisméteres tőtávolságra. A rendszertelenül kelt magvetést a ritkítás alkalmával, átültetéssel egyengethetjük el, ezt úgy végezzük, hogy az óvatosan kihúzott palántákat üres helyre ültessük be! Figyeljünk arra, hogy ugyanabba a mélységbe kerüljenek, mint eredetileg voltak! A talajt nyomkodjuk keményre körülöttük, majd öntözzük meg! A céklapalánták kiemelése előtt nedvesítsük meg az ágyást, mert így a talajrészecskék a kihúzott gyökérre tapadnak – figyelmeztet Sallai Pál, aki szerint a karalábé esetében az őszi betakarításhoz még júliusban, legkésőbb augusztus elején kiültethetjük a korai fajtákat is, olyanokat, amelyek a június eleji magvetésről keltek. A fiatal növényeknek gyorsan, zavartalanul kell növekedniük. Ha átmenetileg szárazságot kénytelenek elviselni, a gumók megfásodnak, majd ha a korábbi szárazságot öntözéssel akarjuk oldani, hirtelen megrepedhetnek.

– Ennek elkerülése érdekében az ágyásokat rendszeresen kell öntözni, szárazságban szinte mindennap. Kapálni ugyancsak ajánlatos, mert csak így maradhat a talaj a növény körül egyenletesen nedves. A talajnedvesség megőrzése érdekében bevált az a módszer, hogy a talajt szerves anyagokkal javítjuk, vagy fóliával takarjuk – emelte ki az egyesületi elnök.

– Július közepétől, végétől a téli vagy a fekete retket is elvethetjük. Nagy méretű magja jól adagolható, ezért mindjárt a kívánt 5–10-szer 25–30 centiméteres tő- és sortávolságra vessük, mert a nagyon sűrű vetés esetén a növény nem növeszt gumót! Figyeljünk arra is, hogy a retek nem szereti a kemény, kötött talajt! A zöldség a kert, a talaj jelzőnövénye is lehet, mert ha jó minőségű, lédús, egyenletesen fejlett, fényes termést hoz, akkor ezáltal jó minőségű, humuszban gazdag, morzsalékos lesz a talaj.

Télen is lesz otthon kapor

Még nyugodtan vethetünk jégsalátát, ahogy ültethetünk galambbegysalátát (Valeria­nella olitoria) is, melynek télen és kora tavasszal szedhetjük a leveleit. – Az őszi betakarításhoz júliustól augusztus elejéig ültessük el, míg a téli és tavasz elejihez egy hónappal később! 10–15 centiméteres sorokba vessük, majd 3–5 centis tőközre ritkítsuk! A hidegebb időszakra takarjuk le az ágyást gallyakkal – ad tippeket Sallai Pál, aki szólt még a sok C-vitamint tartalmazó kaporról is.

– Március elejétől április végéig 2–3 hetes időközökben vessük el a magját, majd pedig június közepétől augusztus derekáig vethetjük ismét. Szedjük folyamatosan, fagyaszthatjuk is, hogy télen is legyen fogyasztható kaprunk.

KM-TG

