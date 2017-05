Várda: szép legyen a búcsú!

Ez már a végjáték. Mármint a férfi kézilabda NB II. Észek-keleti csoportban – legalábbis a Kisvárda szombaton (kezdés: 16 óra) az utolsó bajnoki mérkőzését tudja le. A tabellán hetedik házogazda a közvetlenül mögötte tanyázó Berettyóújfalut fogadja. A hazaiak Türk Ferenc irányításával zsinórban három idegenbeli bevetést teljesítettek, ebből kettőt (!) megnyertek, vagyis formájuk bizakodásra ad okot. A Fehérgyarmat búcsúja viszont egy héttel később esedékes a Balmazújváros U23 ellen.

Ugyanakkor a női együttesek még két kört teljesítenek. A bajnoki címet már zsebben tudó Mátészalkai MTK hevesi túrára hivatalos – szombaton. Az MMTK számára legfeljebb az lehet a tét, hogy megóvja tavaszi veretlenségét, erre pedig feltétlenül képes. Aznap lesz a Kölcsey DSE-Nyíregyháza–Vitka megyei rangadó is (szombat: 16 óra) – a Continental Arénában. A házigazda szinte bizonyosan a negyedik helyen fejezi be szereplését, míg a táblázaton hetedik beregi hölgykoszorú akár két pozíciót is javíthat – ha nyer. Mindazonáltal a Kölcsey alighanem szépen szeretne búcsúzni, hisz utoljára játszik otthon ebben az évadban, így gyaníthatóan szoros meccsbe bonyolódnak a felek.

KM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA