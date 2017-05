Várják a lájkokat és az ajándék csokoládékat is

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió rajzpályázatot hirdetett azokon a településeken, ahol nevelőszülői hálózatot is működtetnek, hogy a náluk nevelkedő gyermekekre nagyobb figyelem vetüljön és sikerélményekkel gazdagodjanak. Védőszárnyaik alá vették a tuzséri, családban élő, ám zömében hátrányos helyzetű fiatalokat is, akiknek így lehetőséget biztosítottak tehetségük kibontakoztatására a 4–12 éves korosztályban. A rajzokat zsűri értékeli (a debreceni MODEM kurátora és mentálhigiénés, gyermekvédelmi szakemberek).

Sokan álltak melléjük

A tuzséri Lónyay Menyhért Általános Iskola közel 200 kisdiákja ragadott ceruzát a felhívásra, műveikből az intézmény egyik pedagógusa választotta ki a legjobban sikerült 49 rajzot, melyekre május 25-én délig olvasóink is szavazhatnak lapunk Facebook-oldalán. A legtöbb lájkot kapott rajz készítőjének ajándékkal kedveskedünk. Természetesen a voksolókról sem feledkezünk meg: egy szerencsés szavazó Kelet-ajándékcsomagot és féléves digitális Kelet-előfizetést nyer.

A gyermekek három témából választhattak (mi leszek, ha nagy leszek; legkedvesebb barátom és legkedvesebb játékom), a kategóriagyőzteseket díjazza a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, de csatlakozott a kezdeményezéshez a megyei rendőr-főkapitányság és a Nyíregyháza Spartacus is, mert mint az alkotásokból kiderült, a legtöbben rendőrként vagy focistaként képzelik el a jövőjüket. A műveket a szervezet kiállítás keretében mutatja be, sőt kiadványaikban is helyet kapnak.

A kategórianyerteseket természetesen a szervezet is díjazza, de nem titkolt szándékuk, hogy minden pályázót meglepjenek valami apró ajándékkal, ehhez azonban segítségre van szükségük.

Lapunk munkatársai ezért csokoládégyűjtő akcióba kezdtek, amihez olvasóink is csatlakozhatnak. Felajánlásaikat a Kelet-Magyarország szerkesztőségében (Dózsa György utca 4–6.) adhatják le május 25-éig. Az édes adományokat a tuzséri díjkiosztó ünnepségen adjuk át a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió munkatársainak.

KM-CsA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA