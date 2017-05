Városnapok vonzották a testvéries vendégeket

Katonai pompa kíséretében hozták be a szimbolikus zászlót a Krúdy-terembe, ahol az ünnepi közgyűlés tagjain kívül helyet foglaltak többek között az eperjesi és a beregszászi vendégek is. Szóba került a pátenslevél is, hiszen május 16-án volt 264 éve annak, hogy gróf Károlyi Ferenc kibocsátotta azt a nyíregyházi és a cserkeszi pusztáinak betelepítésére. A szarvasi csizmadiamester Petrikovics Jánost bízták meg a verbuválásással, ő teljesítette a földesúr óhaját: munkaképes, szorgos tót jobbágycsaládokat hozott a településre.

– Tudnunk kell, hogy honnan indultunk, elemeznünk kell, hogy hol tartunk, és tisztában kell lennünk azzal, hogy hová akarunk eljutni – elmélkedett dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – Meg kell becsülnünk mindazt, ami által rangos, élhető várossá nőtte ki magát a megyeszékhely az évszázadok során. A mi felelősségünk, hogy ehhez maradandó értékeket tegyünk hozzá.

A Tarca partján Kassától 33 kilométerre fekvő Eperjes pontosan 25 éve testvérvárosa Nyíregyházának. A kelet-szlovák helység neve a sok földieperre utal, és a negyedszázad alatt sikerült gyümölcsöző kapcsolatot kialakítaniuk az együttműködő feleknek.

– Nagyon fontos a közös múltunk ápolása mellett a jelenünket is összehangolnunk. Nem csak földrajzi értelemben vagyunk közel egymáshoz. A huszonöt esztendőre alapozva a jövőben tovább kell mélyíteni a gazdasági, a kulturális, az oktatási és a turisztikai kooperációt is – jegyezte meg Štefan Kužma, Eperjes alpolgármestere.

A Borzsát és a Latorcát összekötő Vérke patak szeli ketté a kárpátaljai Beregszászt, mely városi tanácsának polgármestere tökéletes magyarsággal hangsúlyozta:

– Rengeteget köszönhetünk a nyíregyházi szakembereknek, hiszen sokat tettek hozzá észrevételeikkel, tanácsaiakkal ahhoz, hogy jobb legyen Beregszász vízellátása és a szennyvízelvezetés minősége – jelentette ki Babják Zoltán. Tíz éve ápol partnervárosi kapcsolatot egymással a két település, tehát az eperjesi jubileum mellett a beregszászi jeles évfordulót is ünnepelték a csütörtöki közgyűlésen. Az alkalomhoz illő plakettek, oklevelek átadását követően a városalapítük szobránál koszorúztak, kora este pedig a Kodály-iskolában a Nyíregyházi Cantemus Kórus jóvoltából díszelőadást tekintettek meg közösen. Pénteken tovább folytatódik a Városnapok gazdag programsorozata a Kossuth tér, a Váci Mihály Kulturális Központban, a Jósa András Múzeumban és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Tizenöt órakor bárki megkóstolhatja az ezer szeletes tirpák kenyérlángost.

– Ladányi Tóth Lajos –

