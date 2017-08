Vaskó Dominik és a KZ Invest Kupa

Hétvégén előfutóként veszel részt a KZ Invest Kupán. Voltál már itt korábban is vagy ez az első alkalom?

– Sajnos a szoros versenynaptár miatt még soha nem indultunk a KZ Invest Kupán, mert vagy egybe esett a versenyekkel vagy épp az autó volt felkészítés alatt. Az idei szezonban egyre több ilyen és ehhez hasonló versenyeken találkozhatunk, a középiskolai tanulmányok megkezdése előtt szeretnénk egy kicsit kikapcsolódni és feszültség nélkül autózni.

Gokartversenyzőből lettél rallycross pilóta, most pedig aszfaltot fogod szaggatni a Peugeot típusú verseny autóddal. Mit is tudhatunk erről a kocsiról?



– Két évet autocrossban is versenyeztem, és a rallycross ennek az ötvözete, amit még a test test elleni csaták is izgalmassá tesznek. Az autó Peugeot 208 RX egy aranygépkönyves szuper1600-as versenyautó. Nem feltétlen ilyen pályára való, de megpróbálunk egy kis futómű állítással ezen korrigálni.

Sok fajta pályán fogok versenyezni, ezzel fel is adtam a leckét apának, csak győzze kitalálni a megfelelő beállításokat. Motorikusan, nem a legerősebb motorunkat használjuk, ilyenkor a fordulatszám tiltást is levesszük egészen 7200 ra. (9400 helyet). A váltóm az egy 6 sebességes szekvenciális váltó, ami a végáttételtől és a motorfordulatszám tiltásától függően 130-220km/ó sebességre képes. A fékek nagyon jók, elöl 17-es kerekeknél kisebbek fel sem férnek.

Aki kíváncsi az autóra, azt nagyon szívesen látom a depóba!

Aszfaltos verseny lesz, ahol előfutóként fogsz végig menni, esetleg a nézőknek autózva a kézi féket is meg meg húzogatod majd?



– Igazából szeretek aszfalton versenyezni, négy év gokartozás után már a murvát is megszerettem mindkettőnek megvan a szépsége.Ettől az évtől viszont új terveink vannak, de erről még nem beszélhetek. Kövessétek facebook oldalamat és tekintsétek meg honlapomat.

Miért is választottad, hogy augusztus 20-án itt fogsz indulni a szülővárosodban Nyíregyházán?

– Örülök, hogy Nyíregyházán is versenyezhetek, várok mindenkit sok szeretettel vasárnap.

Szurkoljunk közösen Dominak augusztus 20-án a nyíregyházi autópiac területén!



– Hajósi Mikós

