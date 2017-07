Vége a büntetésnek, alakul az Olsen-banda Fehérgyarmaton

Labdarúgás. Ismét nemes feladat megoldása vár Siti Ferencre. A Fehérgyarmat edzőjének – mint annyiszor – új csapatot kell „összerántania”, mégpedig meglehetősen gyorsan. A felkészülést július 11-én indító megyei első osztályú egyesület számára alig egy hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a bajnoki rajtra ütőképes keret formálódjon.

Ebből már sejthető, hogy a szatmáriak soraiban nagy volt a mocorgás. Korábban hírt adtunk arról, hogy a futsalfronton is érdekelt öt futballista a megye kettes Csengert erősíti a következő évadban, míg további két játékos távozása is benne van a pakliban.

Ugyanakkor nyolc friss szerzeményt mutathat fel a Gyarmat, bár ez így ebben formában nem teljesen igaz, elvégre a Tuzsérről visszatért Veress László például jól ismeri a közeget. Akárcsak Bartha Krisztián, tőle alighanem sokat remél a szakmai stáb. Az Olsen művésznéven ismert csatár (anno betegre nevette magát a fél ország a dán rablóbanda próbálkozásain…) kerek harminc gólt rámolt be az előző szezonban a másodosztály Kelet-Magyarország-csoportjában érdekelt Vámosoroszi kulcsembereként, most egy szinttel feljebb alakíthat. Tulajdonképpen plusz „igazolásnak” tekinthető Sebastian Istrate is, aki kényszerű okokból kihagyta a teljes tavaszi idényt. A középpályást még 2016 novemberében, a tizennegyedik fordulóban kiállították a Baktalórántháza elleni bajnoki mérkőzésen, büntetésként hosszú időre elmeszelték – eltiltása lejárt, vagyis megint bevethető.

Miként az sem mellékes körülmény, hogy ketten az NB III-as gárdától, konkrétan a Tiszaújvárostól érkeztek, míg a kapus, Jakocska Csaba a merész terveket szövögető, „osztálytárs” Sényő-Carnifexet elhagyva választotta a Siti-legénységet.

Mindenesetre a Fehérgyarmat nem vesztegeti az időt: július 16-án Vámosorosziban, a Nagy Sándor-emléktornán debütál az átformált csapat, majd 22-23-án házigazdája lesz az Ujj János-emléktornának, amelyen a tervek szerint a Csenger, Nagyecsed, Tarpa trió is tiszteletét teszi.

KM-KT

A Fehérgyarmat megyei első osztályú csapatának nyári változásai

Távozott: Balogh Árpád, Bodó Richárd, Pankotai István, Osváth Sándor, Rigó Attila (valamennyien Csenger), Baráth Gábor (Vámosoroszi), Ovszijenko Volodimir (?), Baglyos Levelente (?)

Érkezett: Bartha Krisztián (Vámosoroszi), Gaál Richárd, Viscsák György (mindkettő Tiszaújváros), Gerben Alex (Tarpa), Jakocska Csaba (Sényő-Carnifex), Nemes Laur (Szatmárnémeti), Szabó Gergő (Bozsik Akadémia), Veress László (Tuzsér)

