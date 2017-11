A járda aszfaltozásán is dolgoznak még, így a gyalogosforgalom is korlátozott a szóban forgó szakaszon. Nyíregyházán, a Vécsey utcán továbbra is építik a kis hidat, ami az Arany János utca járdaszakaszának egy részére is kihatással van, itt is figyelmesen közlekedjenek mind az autósok, mind pedig a gyalogosok.

A Tünde utcán útszűkület lassítja a haladást és sebességkorlátozás van érvényben (éjszaka is). Akik áthaladnak a munkaterületen, azok közigazgatási bírságra számíthatnak.

A Sólyom és a Holló utcán építkeznek, itt napközben megállási tilalom van érvényben. A Színház utcán is legfeljebb 30 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek az autósok, ahogy a Toldi-Szabolcs utca környékén is.

Véget ért az őszi szünet, így reggelente nagyobb forgalomra számíthatunk, aki teheti, induljon el korábban.

