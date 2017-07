Végy néhány szabolcsi polgármestert, adj a kezükbe egy-egy horgászbotot, s ültesd ki őket egy tó partjára – ez történik!

A vajai tórekord

A polgármesterek együttműködésének ezt a hasznos módját Illés Bélától, Papos polgármesterétől hallottuk. Csakhogy ahhoz, hogy a polgármesterek együtt lehessenek egy tóparton, először is szeretniük kell a horgászatot.

– Édesapám nagy horgász volt, már gyermekkoromban is sokszor elvitt magával. Kezdetben csak nézelődtem, majd 8-9 éves koromban már botom is volt. Akkor ismertem meg a környező tavakat: a vajai őslápot, a Holt-Szamost, de elmentünk a Tiszához és a Szamoshoz is – elevenítette fel a kezdeteket Papos 2010-ben megválasztott vezetője. – Az állóvizeket jobban szeretem, mint a folyókat, hiszen a folyók kiismeréséhez több idő kell. Nagyon kell ismerni a mederviszonyokat, az akadókat, ha halat akarsz fogni.

Mint minden gyermek, Illés Béla is kezdetben úszós készséggel keszegezett, majd ahogy nagyobb lett, a fenekezős szerelékkel már jöhettek a pontyok és a harcsák is.

– Édesapám szeretett harcsázni, sokszor kint maradt éjszakára a vajai tónál. Vagy 20-22 éves lehettem, amikor kedvet kaptam a harcsázáshoz. Május volt, s már az első alkalommal megfogtam életem első harcsáját, ami 25 kilogrammot nyomott. Utána azon a nyáron csak harcsáztam, de vagy kicsiket fogtam, vagy szakadt a damil. Aztán augusztus 19-én rám köszöntött a szerencse: 227 cm hosszú és 69 kg súlyú harcsát fogtam, mind a mai napig ez Vaján a tórekord.

A tanulás és a munka miatt aztán háttérbe szorult a horgászat, de néhány éve ismét beférkőzött Illés Béla életébe.

– A tavakat azért is szeretem, mert kevesebb időt igényel a felkészülés, autóval könnyen megközelítő a part. Igyekszem olyan helyet választani, ahol kevesen vannak. Persze, az ember néha átsétál a távolabb levő szomszédhoz pár szót váltani, de a csend, a táj nyugalma az, ami kikapcsol, pihentet. A legtöbbször a sógoraimmal és Szabó József barátommal megyek horgászni, de ők már érzik, hogy mikor kell beszélni, mikor kell csendben maradni.

Szóba kerülnek fontos dolgok

Vajon a polgármesteri munkában kapcsolatépítésre használta-e már a horgászatot Illés Béla?

– Van néhány környékbeli polgármester, mint például Nagydoboson Kovács Gábor, Nagyecseden Kovács Lajos, akikkel olykor szervezünk közös horgászatot. Nem dolgozni megyünk, hanem kikapcsolódni, a személyes kapcsolatokat erősíteni, azonban óhatatlanul is szóba kerülnek fontos dolgok, amelyeket meg kell beszélnünk. Megvitatjuk az új pályázati lehetőségeket, elmondjuk, ki mit és hogyan csinál. Ötleteket, tapasztalatokat is kapunk egymástól a kikapcsolódás mellett. Természetesen, ahogy minden más horgászaton, itt is hecceljük egymást, hogy ki fogta a legnagyobb és a legtöbb halat.

Az égi horgásztavak mellől

Papos polgármestere a családjával is gyakran horgászik. Fiára, a 9 éves Kristófra is átragadt már a szenvedély, a kis legény leginkább a Tiszán és a mátészalkai Milbón szereti megakasztani a halakat. A 3 esztendős Lilla még nem pecázik, de nagyon szeret a vízparton lenni édesapjával.

A 13 esztendős Boglárka már a modern kor gyermeke, ő csak akkor tart a családdal, ha van a helyszínen wifi. A családfő szerencséjére több helyen, így az egyik kedvenc vizénél, a tokaji Kovács-tónál is található már ilyen szolgáltatás, és így együtt lehet a család. S végül szólnunk kell hitveséről, Tünde asszonyról is, aki nagyon ügyes és szerencsés horgász, szinte mindig fog halat. A 2016-ban elhunyt apósa, idős Illés Béla minden bizonnyal büszkeséggel tekint le rá az égi horgásztavak mellől, ugyanis a közelmúltban a tiszteletére második alkalommal megrendezett emlékversenyen a menye összesítésben a második lett, valamint hazavihette a legnagyobb halért járó díjat is.

KM-MML

