Burgenland példája

Aligha vitatható a tartományfőnök igaza, hiszen hazánktól nyugatra mindenütt nagyobb bért fizetnek az ott dolgozóknak, ezért is intettek búcsút szülőhazájuknak több százezren hazánk fiai és lányai közül. Ja, és azt is mondta a kinti országrész vezetője, hogy a burgenlandi iskolákba a jövőben csak azok járhatnak, akik oda is vannak bejelentkezve, illetve akiknek a szülei életvitelszerűen ott élnek. Tudván, hogy még megyénkből is sokan Ausztriában tudják megkeresni a szükséges anyagiakat, s hogy tízezrek ingáznak naponta a határ túloldalára jobb anyagi megbecsülésért, aligha csodálkozhatunk mindezen. Ámde, abból miért nincs elege a tartományfőnöknek, hogy nagyon sok osztrák hozzánk jár rendszeresen számukra „filléres” ebédért, szépségápolásért, autószerelésért, plasztikáztatni, vásárolgatni? Hogy jóformán velük vannak tele a termálfürdők Budapesttől Hajdúszoboszlóig? Az osztrák nyugdíjasok tavasztól késő őszig hazánkban kempingeznek, lakókocsiznak, esznek, isznak, dőzsölnek „félpénzen”.

Valahol középen lehet az elfogadható álláspont: több bért fizetni az itthon dolgozóknak, értékteremtő munkát adni például a közmunkásoknak, és nagyobb tempóban közelíteni a jövedelmeket az osztrák sógorékéhoz.

– Angyal Sándor –

