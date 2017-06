Vér-valóság

Gond csak akkor van, ha megcsappan vagy éppen fogyatkozni kezd az önkéntes állampolgári hajlandóság. Állítólag Magyarországon egyelőre nem kell számolni tartós vérkészítményhiánnyal, bár a teljes igazságot valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. Nincs ugyanis az az Országos Vérellátó Szolgálat, amely pánikot merne kelteni egy ilyen bejelentéssel. Inkább gyorsan kieszelnek néhány trükköt az emberek tű alá csábítására.

Ilyen megoldás újabban, ha arcokhoz kötik a véradókampányokat, ugyanis mozgósítóbb erejű egy megejtő ábrázat, mint egy vércsepp az injekciós tű mellett a plakáton. Ezenkívül olyasmiről is hallani, hogy a transzfúziós osztályok hajlandóak lesznek házhoz is kikocsizni a nagyobb merítés érdekében. Nem kizárt, hogy a jövőben már nem csak az „oda megyünk lakni, ahol tejet kapni” szignáltól lesznek hangosak a falvak utcái, hanem mondjuk a „Give blood! I do…” (Adj vért! Adok…) dallamsorától is Iwan Rheon Give című dalából.

Egyébként – a számadatokat nézve – évente 110–120 ezer ember segítőkészségén múlik a betegbiztonság, ennyien már képesek a 400 ezer vérkészítményre szoruló beteget kisegíteni. Az összlétszám egy közel tízmilliós országban nem tűnik annyira soknak, csak akkor, ha meggondoljuk, hogy mindez napi 1500–1700 véradást feltételez, ami 500–600 milliliterrel számolva testvérek között is közel ezer liter vér naponta. No meg több mint 10 millió forint, feltéve persze ha piaci alapon – mondjuk osztrák árakon – számolnánk.

– Matyasovszki József –

