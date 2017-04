Verőhiba nélkül szerzett bronzérem

Újabb megyebeli lovassiker: az országos fedett pályás díjugrató bajnokságon a nyírbátori színeket képviselő Kovács Roland bronzérmes lett. A Hortobágyon megrendezett viadalon azok a lovasok és lovaik indulhattak, akik megszerezték a minősítést. Kovács Rolandnak ez két lóval (Lidérc és Remember Me De Ganad) is sikerült az ifjúságiak között.

Az elődöntőben mindkét paripával hibátlan teljesítményt nyújtott, a középdöntőben pedig Lidérc két verőhibát vétett, „Remi” viszont továbbra is hiba nélkül teljesített. A mindent eldöntő harmadik napon, a 130 centiméteres akadályokon megrendezett döntőben már csak egy lóval szerepelhettek a lovasok, Bubán Zsolt edző tanítványa Remember Me De Ganad nyergébe pattant, és ekkor is akadályhiba nélkül teljesített. Az alapidő túllépéséért egy hibapontot kapott, és mivel összesen hárman maradtak verőhiba nélkül a nap végére, ez azt jelentette Roland számára, hogy nem indulhatott az összevetésben az aranyért, hanem bronzérmes lett.

Az így is nagyszerű eredményért a lovas, a ló és az edző mellett sokat tett az önkormányzat és a Nyírbátori LSHE által a téli felkészüléshez biztosított fedeles lovarda.

