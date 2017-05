Veszélyes „olajfoltok” a levélen

– Az elmúlt napok meleg, párás, csapadékos időjárása kedvezett a veszélyes gomba kórokozók (alma venturiás varasodása, meggy moníliás virágelhalása, őszibarack tafrinás levélfodrosodása) elterjedésének. Az első látható tünetek megjelentek a növényeken, így a gazdák figyelmét határozottan felhívjuk a hatékony növényvédelmi kezelések végrehajtására – tájékoztatott a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának növényvédelmi felügyelője.

Kis fertőzés – nagy kár

Bujdos László hozzátette: a varasodás aszkospórái folyamatosan, nagy mennyiségben szóródnak a megye teljes területén.

– Az első fertőzések megjelentek az almafák levelein. A leveleken található úgynevezett „olajfoltokból” a konídiumok további szóródása várható, ami akár a teljes lombkorona és a gyümölcs vesztét is okozhatja. A kuratív védekezések elvégzése elengedhetetlen a csapadékos időjárás közben is. Ebben a fenofázisban kisebb fertőzés is okozhat károkat, hiszen a terméskezdemény még nagyon érzékeny, a száron létrejövő varas foltok termékenyülési problémát, későbbi terméshullást idézhet elő. A permetezések tervezésekor mindenképp figyeljünk arra, hogy megfelelő készítményt alkalmazzunk, amelynek a varasodás elleni hatás mellett lisztharmatölő hatása is van – figyelmeztet a szakember.

A tűzelhalás (Erwinia amylovora) fertőzés kialakulásának a meleg, párás időjárás kedvez, valamint a fákon található nagy mennyiségű kinyílt virágzat. A kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályon üzemeltetett „Maryblite” előrejelző rendszer még nem jelez fertőzésveszélyt. Bujdos László felhívja a figyelmet: megelőző védekezésre a „szükséghelyzeti felhasználási engedéllyel” rendelkező készítmények juttathatók ki, ezekhez a növényvédelmi felügyelők adhatnak felhasználási engedélyt.

KM

Ajánlott szerek

Bujdos László szerint a következő felszívódó hatóanyagú növényvédő szerekkel ajánlott permetezni az ültetvényeket: ciprodinil, difenokonazol, fluopiram, miklobutanil, penkonazol, pentiopirad, piraklostrobin, pirimetanil, tebukonazol, melyekhez kontakt hatású gombaölő szert kell keverni: ditianon, kaptán, klórtalonil, mankoceb, metiram, propineb, tiram, vagy a mélyhatású dodin készítményt önmagában a kialakult fertőzés blokkolására.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA