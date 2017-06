Vészharang

Eszembe jut az a svéd cégtulajdonos is, aki felvásárolta az amazonasi esőerdő egy részét, hogy ezzel megmentse a fákat, de az eszement pusztítás láttán sokszor hozom példaként azt a magányosan álló juhart is, amelyet kikerül az autóút – nem pusztították el, inkább tettek a sztrádába egy kanyart. Elgondolkodhatnánk az interneten keringő szomorú ábrán is, amely szerint ha a fák wifijelet sugároznának, egyre-másra ültetnék őket, így, hogy „csak” az oxigént adják, nem számítanak. A saját jövőnk alatt vágjuk a fát akkor is, amikor a folyóink szennyezése felett hunyunk szemet, és csak akkor kongatjuk a vészharangot, amikor már nagy a baj.

A Szamos szennyezése nem most kezdődött – történt azóta valami? A területért felelős államtitkár azt mondja, a vízmintákból megállapítható, hogy „2014-től 2016-ig folyamatosan növekedik a szennyeződés koncentrációja a folyóban”, és ezt az egyik érintett település polgármestere is megerősíti, szavai szerint „először 2014-ben szembesültek a vetési szennyezéssel: egy óriási átmérőjű csőből vöröses-rózsaszínes lé bugyogott a folyóba”. Ennek éppen három éve. Ezek szerint nem csak isten malmai őrölnek lassan, de a szakhatóságok sem álltak a helyzet magaslatán. Persze, felmerül a kérdés: ki is az illetékes? Környezetvédelmi minisztérium nem létezik, és úgy tűnik, hogy a központosított rendszer bábái között elveszett a folyó. Most végre elindultak az egyeztetések, de az idő nem a Szamosnak dolgozik. Vagy ha kibírt három évet, kibír még néhány hónapot? A parton ülve, de a koszos vízbe nem belemerészkedve egyet tehetünk: bízunk a természet erejében.

– Száraz Ancsa –

