Vidéki családi ház egy belvárosi garázs áráért – Elszabadultak az ingatlanárak

– A lakóingatlanok eladásának száma Nyíregyházán nőtt jelentősen, az országosan tapasztalható 30–40 százalékhoz képest a Duna House Nyíregyháza adatai alapján 20–25 százalékos emelkedés volt az elmúlt évben – közölte Fehér Attila. – A 6 millió forint körüli ingatlanok eltűntek a piacról, ezek akár 25 százalékkal is drágulhattak, míg a nagyobb értékű ingatlanoknak kevésbé növekedett az ára, a nyíregyházi piacon a nagyobb értékű családi házak árában nem volt számottevő növekedés – mutatott rá az értékesítési vezető.

Kiderült az is, a megyeszékhely használtingatlan-piacán a korábbi fellendülés jelenleg megállt, a kereslet nem nő tovább, így az árak is minimálisan változtak.

Gyorsan gazdát cserélnek

– Míg korábban a használt lakások négyzetméterára a 250 ezer forintos lélektani határ közelében mozgott, addig ez most ismét valamivel 200 ezer forint fölé ért – mondta Fehér Attila megjegyezve azt is: az új építésű ingatlanok négyzetméterára sem változik, 300–340 ezer forintért adják el a még építés alatt álló ingatlanokat. – A kisebb alapterületű, 60 négyzetméter alatti ingatlanok kelnek el a leghamarabb Nyíregyházán. A kínálatunkban alig található 10 millió forint alatti lakás, azok ugyanis, ha jó áron kínálják, jellemzően két-három hónapon belül tulajdonost cserélnek.

– Az idén várhatóan több száz új építésű lakást adnak át az ingatlanfejlesztők, melyek egy részét még el sem kezdték építeni – utalt a csok-hatásra (családi otthonteremtési kedvezmény) Fehér Attila. – Ezek többsége már értékesített ingatlan, jellemzően a tervezőasztalról elkeltek. A csokos vásárlók a társasházi tervek, olykor csak a látványtervek alapján előszerződést köthetnek rajtunk keresztül. A csokos ügyfelek a 60 négyzetméter fölötti, új építésű lakásokat keresik a leginkább, mert erre tudják érvényesíteni a 10+10 millió forintos támogatást és kedvezményes hitelt.

Viszik a telkeket is

A vidéki ingatlanpiaci helyzetről megtudtuk: jellemzően csak a megyeszékhelyen látható számottevő élénkülés, de azokon a településeken, ahol jelentősek az ipari fejlesztések, ott tapasztalható a kereslet növekedése mellett az árak emelkedése is.

– Kevés vidéki ingatlannal foglalkozunk, de azt látjuk, hogy lényegesen alacsonyabbak a négyzetméterárak egy beregi faluban vagy egy határszéli településen, mint a megyeszékhelyen. Ezen ingatlanoknak az ára sok tényezőtől függ, ezért nem is lehet a megyére jellemző egységes négyzetméterárat meghatározni. Előfordul, hogy egy kisebb faluban már egy belvárosi garázs áráért lehet családi házat kapni – mondta a Duna House Nyíregyháza értékesítési vezetője. Hozzátette: míg a 2016 előtti években nem volt jellemző a telekértékesítés, addig a városban ma már alig található üres, beépíthető terület, mivel ezeket felvásárolják az ingatlanfejlesztők. A telkek ára változó, függ az elhelyezkedéstől, a beépíthetőségtől: volt olyan belvárosi építési területük, ami 75 millió forintért kelt el.

A tervezőasztalról adják el az új lakást

– Tavaly ilyenkor egy Fazekas János téri 61–66 négyzetméteres lakás 8–9 millió forint volt, most 10–12 milliót is érhet, egy Május 1. téri 35 négyzetméteres lakás 6–7 millió forintba került, most 8–9 millió az ára – érzékeltette az áremelkedést Boczákné Radvánszki Erzsébet. A nyíregyházi Jogos Otthon Ingatlaniroda tulajdonosa hozzátette: a társasházi ingatlanok áremelkedése elérte a 20 százalékot is, de a családi házak esetében nem érzékelhető ilyen nagyarányú növekedés. – Ügyfeleink az 50–60 négyzetméteres lakásokat keresik, s ha az elmúlt évek statisztikáját nézzük, ilyen magas ingatlanárak 2002–2004 között voltak – utalt a múltra az irodavezető. A vevők vidéken inkább a kisebb értékű, 3 millió forint körüli házakat csok-kedvezményből vásárolják meg. – Az új lakások többségét tavaly a tervezőasztalról adtuk el, itt a négyzetméterár 350–400 ezer forint körül van – említette szakember. Úgy látja, az új lakások kínálatának növekedésében szerepe van az áfacsökkentésnek és a csok kibővítésének. S emiatt lehet számítani arra is, hogy az új lakások iránti kereslet a jövőben sem csökken, viszont az árak emelkedése lassulhat.

KM-BM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA