Videó: 150-nel csapódott egy vásárosnaményi ház falába a részeg autós

A baleset következtében a járművezető könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök a sofőrrel szemben a helyszínen alkoholszondát alkalmaztak, mely pozitív értéket mutatott. A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság a 30 éves férfival szemben járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt indított büntetőeljárást.

A ház tulajdonosa közzétett egy kamerafelvételt, amely bemutatja az ütközést.

A videóhoz az alábbi szöveget írta:

Az sofőr és utasa csontrészegen, 150km/h sebességgel, fékezés nélkül berepültek az udvaromra és a házat 10 éve hűségesen szolgáló német juhász kutyánkat kegyetlenül legyilkolták. A vesztét a hűsége okozta, mert most is a kapunál ránk vigyázott. Minden szavunkat értett. Az én halálom is perceken múlt, mivel a barbárok rombolása előtt 3 perccel a kutyával beszélgettem a kapuban, s kértem hogy éjszaka vigyázzon ránk. Megtette. Szegény pára 26 métert repült a BMW felett a 350kg-s vaskapuval együtt, s minden porcikája összetört. A videón látható, hogy ” a jó munka után” az elkövetők megszöktek a helyszínről miután, sérülést nem szenvedtek. Óriási pusztítást végeztek. A Rendőrség elfogta őket. Szerencsésebb lett volna ha betonoszlopot találják el, sokkal kevesebb kárt tudnának a jövőben okozni”