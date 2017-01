Videó: A befagyott Bujtosi tóból mentették ki a sérültet

„Feszítsd meg! Húzd meg!” – hallatszottak a parancsszavak hétfőn délelőtt a Bujtosi tó jegén. A helyzet drámai, hiszen egy élő ember alatt beszakadt a jég, a tűzoltóknak minél hamarabb biztonságban a partra kellett hozni a férfit. A lékben lebegő magatehetetlen embert határozott fogással a karjánál, vagy a ruhájánál fogták meg, ráemelték a gumicsónak orrára, a partról pedig a társak ütemesen, gyorsan húzták a biztos talajra a mentésben résztvevőket.

Megvitatják a tapasztalatokat

Szerencsére ez most csak gyakorlat volt, több mint tíz évvel ezelőtt Fülöp Imre tűzoltó őrnagy és társai élesben küzdöttek egy gyermek életéért.

– A riasztás szerint akkor három gyerek alatt szakadt be a Bujtosi tó jege, pontosan itt – mutatott a tó közepére, ahol most a nyíregyházi hivatásos, valamint az újfehértói és ibrányi önkormányzati tűzoltók a mentési technikákat vették sorba. – Percek alatt kiértünk a helyszínre, akkor már csak egy gyermek volt a vízben, a két nagyobbnak sikerült kimászni, azonban a legkisebbet már nem is láttuk, elmerült és a jég alá került. Akkor még nem volt búvár köztünk, így egy speciális eszközzel, a „kapaccsal” kerestük és találtuk meg előbb a cipőjét, majd csaknem tíz perc után a gyermeket is. A mentők kórházba szállították, de annyira lehűlt a teste, hogy a leggondosabb ellátás ellenére is, pár órával később elhunyt – elevenítette fel a máig megrázó történetet az őrnagy, s egyben utalt arra is, miért van nagy jelentősége a jégről mentési gyakorlatnak.

– Lehetőségünk van kipróbálni minden mentési módot, a tapasztalatok alapján pedig megvitatjuk, melyik a le­g­gyorsabb, legbiztonságosabb – magyarázta Fülöp Imre, miközben a gumicsónak után, a jégen csúsztatott létrával indultak a tűzoltók a vízben lévő személyért.

Négyféle mentési technika

– A mentési gyakorlaton minden olyan település tűzoltói részt vesznek, ahol vízfelület van, s az elméleti felkészítés után a valóságban is kipróbálhatják a mentési módokat. Most négyféle technikával mentették ki a bajba jutott személyt – gumibelső, gumicsónak, gépezetes tolólétra, valamint „T”-alakra kötött, úgynevezett dugólétra segítségével húzták ki a sérültet a vízből – erről már Dóka Imre beszélt. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője megjegyezte: szerencsére a megyében sem ezen a télen, sem a korábbi években nem volt szükség jégből mentésre. – Arra viszont volt példa, hogy Nagykállónál személygépkocsi alatt szakadt be a jég, ott kellett mentenie a kollégáknak, s néha haszonállatok kimentéséhez kérik a segítségünket.

A Bujtosi tó jege 18 centiméteres vastagságával kiválóan alkalmas volt a gyakorlat végrehajtására, ám a kihelyezett tábla arra figyelmeztet, jégre lépni tilos!

Hogy hol van kijelölve korcsolyázásra alkalmas felület, azt minden esetben a tó üzemeltetője vagy tulajdonosa dönti el, a katasztrófavédelem a rendőrséggel közösen ellenőrzi, hogy az emberek betartják-e a szabályokat. Arra pedig mindenki figyeljen, hogy csak jó látási viszonyok között menjen a jégre, és lehetőség szerint soha ne egyedül, hanem barátokkal, társasban, hogy baj esetén azonnal segíthessenek, vagy segítséget hívhassanak.

