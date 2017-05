A kis törpevíziló leginkább még csak eszik, és alszik, az anyja pedig soha nem hagyja magára. Úszni még nem tud, de néhány hét múlva azt is megtanulja, és néha már most is belefekszik a vízbe – derült ki a tenyek.hu riportjából.

Forrás: tenyek.hu

Törpevíziló (Choeropsis liberiensis) született a Nyíregyházi Állatparkban, az utódot kedden mutatták be a nyírségi megyeszékhely látványosságában.

