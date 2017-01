Videó: A Youtube sötét oldala – Ismét 7 felvétel, amit biztos, hogy nem akarsz látni (18+)

Sitting and smiling

Itt voltaképp nem egy videóról, hanem egy egész youtube csatornáról beszélünk: éppenséggel egy olyanról, amin 249(!) videó van – ráadásul mindegyik körülbelül 4 óra hosszú. A felvételeken egytől egyig az látható, hogy a videót készítő férfi, Benjamin Bennett mozdulatlanul ül órákon át, és a kamerába mosolyog. Ennyi. Nem túl ijesztő, igaz? Mégis, nagyon félelmetes és kényelmetlen nézni, ahogy csak ül ott, órákon át, és néz bele a kamerába, és nem reagál semmire. Az egyik felvételen még maga alá is pisil, egy másikon pedig az hallható a háttérben, hogy valaki betör a házába, miközben Benjamin csak ül ott és mosolyog a szobában – és nem reagál semmire. Elmebeteg? Meditál? Vélhetően csak egy ijesztő performansz. De nagyon elkötelezett, az biztos.

Hi Walter!

A felvételen egy magát Patrick-nak nevező férfi látható, aki nagy izgalommal számol be a barátjának (vélhetően skype-on) arról, hogy van egy új barátnője. Patrick hosszasan ecseteli, milyen csodálatos az új barátnője, és milyen boldog vele, majd közli a barátjával, hogy noha a barátnője nem szereti túlzottan a kamerát, ő mégis megmutatja a lányt. Ekkor Patrick feláll a géptől, és kinyitja a szomszét szoba ajtaját, ahol egy megkötözött, fogságban tartott lány fekszik a földön.

A videó – ahogy a legtöbb kommentelő is utal rá – vélhetően megrendezett, és semmi sem igaz belőle. Ha valaki elrabol egy lányt, vélhetően nem olyan hülye, hogy felvegye videóra és megossza az interneten. Ráadásul nagyon könnyű csinálni egy ilyen jelenetet. Mindenesetre azért elég ijesztő.

Body of a Pig

Ez egy elég ijesztő videó: a 2007-ben feltöltött felvétel sokak szerint egy démont, vagy egy kísértetet örökített meg. A videót készítő férfi látszólag egy elhagyatott épületet fedez fel a kamerájával, amikor egy különös hangot hallani, ami azt mondja: I have the body of a pig – azaz a testem egy disznóé. Ezután valamiféle röhögés (vagy épp röhögés) következik, és a kamera megörökít valamit, amiről csak nagyítás és lassítás után derül ki, hogy valamiféle bizarr lény… Elég para.

There is Nothing

Ez egy nem túl rejtélyes, de annál hátborzongatóbb videó. A kisfilmet egy David B Earle nevezetű művész készítette – ám garantáltan okoz néhány álmatlan éjszakát. There is nothing, azaz nincs semmi – ezt mondja a felvételen látható különös lány, avagy baba.

Totheark

Itt ismét egy youtube csatornáról beszélhetünk, amely a rejtélyes, amerikában elhirhedt arctalan szörny, Slender Man körül forog. A videók a csatornánk elég különbözőek – van, amin fel is tűnik a rejtélyes lény, de van olyan is, ami rejtélyes üzeneteket közöl a nézővel. Az egyik például annyiból áll, hogy egy csomó perjelet mutat a nézőnek, aztán azt írja ki: nézd közelebb!

Ha összeszámoljük az először mutatok perjeleket, 12-őt kapunk.

A második halmaz 15-öt, a harmadik 11 perjelet tartalmaz.

Az angol abc 12-edik betűje az L, a 15-ötidik az o, a 11-edik pedig a k. A LOOK szó pedig a látást, nézést jelenti.

Fatal Diving Accident

A felvételt egy búvár készítette még 2000-ben Egyiptom partjainál, ám a búvár sohasem bukkant felszínre ismét. Halála közel sem olyan misztikus, mint amennyire néhány videót kommentáló azt beállítja, több hibát is vétett a merülés során, nem megfelelő, és nem elegendő oxigént vitt magával, illetve egyedül merészkedett a mélybe, senki nem volt vele, hogy segítsen rajta a bajban. A felvételt készítő búvár tehát megfulladt – ám a videót felkapta a net, jórészt azért, mert nagyon ijesztő, fájdalmas és klausztrofób érzés végignézni, olyan mintha a néző együtt fulladna meg szerencsétlen búvárral.

Ugyanakkor más információk szerint ez csupán egy vágott anyag, és a teljes anyag bemutatja, hogy a felvételt készítő búvár, Yuri Lipski valójában nem fulladt meg ezen a videón. (Noha később valóban balesetet szenvedett, de arról nincs felvétel.) Ki tudja.

A nagy baj a nettel, hogy akarva-akaratlanul is olyan tartalmakba futunk bele, ami már sok(k). Ezeket a videókat például biztosan nem akarta látni, de mi azért megmutatjuk. Figyelem, csak erős idegzetűeknek!

Az internet egy őrült hely – telis-teli van sötét felfedezésekkel, de ezek aztán viszik a prímet. Mint ezek a videók. Van közöttük bizarr, ijesztő és sok “na ezt nem akartam én látni”.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA