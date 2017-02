Videó: A Youtube sötét oldala – Még 7 felvétel, amit örökre ki akar majd törölni az agyából (18+)

Unboxing My New Daughter / A Furry Re-birthing

Van egy olyan tippünk, hogy a beeblefoxx néven futó Youtube felhasználónak nincs minden rendben a fejében. Két videója vált igazán ismertté, a Unboxing My New Daughter címen futó felvétel egy nem épp hagyományos unboxing videó – nem új mobiltelefont vagy konyhai eszközt csomagol ki a videót készítő férfi (és hihetetlen, hogy a Youtube teli van ehhez hasonló vidikkel), hanem az új lányát – egy próbababát. Rögtön kalandokba is keverednek: a fejét veri, és üres italos dobozokat dobál rá:

De az igazi haccacáré ezután veszi kezdetét, amikor a Youtube csatorna gazdája amputálja a baba végtagjait, felpróbálja a levágott lábakat, majd átalakítja “a lányát” egy helyes kis plüss állattá. Emlékezetes egy családi nap, annyi biztos.

Deep Web song, singing the great mother

Mi látható a videón? Gőzünk sincs. Valamiféle zenei klipp akar ez lenni, amiben egy ijesztő külsejű öregasszony hozza ránk a frászt, talán egy amatőr metál banda klipje – akárhogy is, kultikus státuszba emelkedett, amióta a netre felkerült, és mindenki csak vakarja a fejét.

Daisy playing

A Robert Helpmann névre keresztelt Youtube csatorna alighanem az egyik legbetegebb videógyűjtemény, ami fellelhető a videó megosztó portálon. Látszólag egy idős férfi hétköznapjait mutatja be, aki egy becsomagolt hullával, Daisy-vel él. És persze egész nap mókáznak… Ezen a videón például a videó leírás szerint Daisy épp hintázik…

És hogy igaz-e amit látunk? Természetesen nem – vélhetően megrendezett, mű-halottal leforgatott jelenetekről van szó – sok kommentelő kiszúrta már a műhulla hiányosságait (például hogy aránytalanul lett elkészítve a feje), és mivel rendőrségi nyomozást, sem pedig videó törlés nem történt a youtube részéről, biztosra vehetjük, hogy az egész egy geg. Egy igen sötét, sötét geg.

Penampakkan tuyul di daerah BOGOR

Íme egy elég para videó: az amatőr felvételen gitározó, éneklő emberek láthatóak, akik mögött feltűnik egy igencsak rémisztő, szörnyszerű lény. A videót készítő ember próbálja figyelmeztetni az embereket a lényre, de azok mintha nem látnák. A lény végül eltűnik.

A címből kiderül, hogy milyen lényről van szó: a tuyul vagy toyol a wikipédia szerint egy, a maláj mitológiából ismert szellem-lény, amit egy halott emberi magzattal lehet megidézni. Különösmód a wikipédia oldal részletes leírást tartalmaz, hogy ha megidézünk egy ilyen lényt, hogyan kell gondját viselni: a leírás szerint a gyerek-szellem afféle állat, így is kell tehát gondozni. Minden reggel adni kell neki egy pohár tejet, olykor játékokkal, ruhával, sütivel lehet kedveskedni neki…

Ami a videót illeti, gyanús hogy egy megvágott trükkfelvételről van szó, mindenesetre elég ijesztő.

Bloody Nose

Ismét egy felvétel, amin fogalmunk sincs, pontosan mi látható, de szörnyű az biztos. A videón egy fehér maszkos alak szerepel, aki szótlanul ül a kamera előtt, amikor egyszer csak dőlni kezd az orrából a vér. A rövidfilm végén előhúz egy kártyalapot a maszkja mögül, vélhetően arra utalva, hogy az egész csak valamiféle trükk volt…

Pete The Meat Puppet

Levezetésnek pedig itt van Pete, a hús baba. Túl sok rejtély nincs ebben a videóban – egyszerűen csak egy bizarr zenei klip, aminek főszereplője, nos, ki más is lenne, mint Pete, a hús baba…

