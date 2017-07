A korrupt rendőrök alkalmanként akár 400 eurót is kaptak. Most emelt vádat ellenük az ügyészség, akár 12 évre is börtönbe kerülhetnek.

Forrás: Tények

Az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja az ügyészség a határrendészeket.

